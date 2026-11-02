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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Senin, 2 November 2026 | 20.10 WIB

Jebol Gawang Racing Santander, Jude Bellingham Capai 50 Gol di Real Madrid

Jude Bellingham melakukan selebrasi setelah cetak gol ke-50 bersama Real Madrid. (Real Madrid) - Image

Jude Bellingham melakukan selebrasi setelah cetak gol ke-50 bersama Real Madrid. (Real Madrid)

JawaPos.com - Jude Bellingham mencapai 50 gol bersama Real Madrid saat menang lawan Racing Santander di pekan ke-11 Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di El Sardinero, Minggu (1/10/2026).

Permainan Real Madrid dianggap sangat baik oleh Jude Bellingham. Dia senang kemenangan timnya terus berlanjut setelah melawan Barcelona di El Clasico.

"Kami bermain sangat baik. Kemenangan ini sangat penting setelah kemenangan di Camp Nou, jadi kami sangat senang," kata Jude Bellingham yang dikutip laman resmi Real Madrid, Selasa (2/11/2026).

Gelandang timnas Inggris tersebut menyumbangkan gol pada menit ke-21. Gol tersebut juga menjadi yang ke-50 bagi Bellingham bersama Real Madrid sejak debut gol melawan Athletic Bilbao pada musim 2023/2024.

“Mencapai 50 gol bersama Real Madrid sangat istimewa. Bukan hanya untuk saya dan impian saya, tetapi juga untuk tim. Sangat penting bagi semua pemain untuk mencetak gol dan membuat perbedaan dalam pertandingan. Terkadang itu akan menjadi Mbappe, Vini Jr, Arda Guler, atau saya, tetapi yang terpenting adalah setiap orang membantu tim. Itulah hal yang paling penting," ujar Bellingham.

Secara pribadi, Bellingham memuji clean sheet yang diraih Real Madrid setelah laga melawan Villarreal. Baginya, pencapaian tersebut sangat penting untuk para kiper.

"Ya, ini adalah upaya tim, tetapi saya pikir ini sedikit lebih istimewa dan penting bagi para pemain bertahan, Courtois atau Lunin. Ini sangat penting bagi mereka karena itu berarti mereka bermain sangat kuat dan kompetitif. Itu adalah sesuatu yang selalu dikatakan pelatih kepada kami," ucap gelandang 23 tahun itu.

Enam kemenangan berturut-turut sudah diraih Real Madrid setelah laga melawan Villareal. Kini, fokus Bellingham adalah menghadapi AEK Athena dan Valencia. 

“Ini luar biasa, tetapi yang terpenting adalah pertandingan selanjutnya. Kemenangan melawan Barcelona sangat bagus, dan kemenangan hari ini juga, tetapi sekarang pola pikir kami terfokus pada pertandingan selanjutnya melawan Athena dan kemudian melawan Valencia. Tidak ada yang berpikir lebih jauh dari itu," pungkas Jude Bellingham.

Editor: Edi Yulianto
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