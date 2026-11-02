Mbappe Diboikot TV Tiongkok, LaLiga Tak Tayang Akibat Komentar soal Mao Zedong

JawaPos.com - CCTV selaku stasiun televisi milik pemerintah Tiongkok melanjutkan aksi boikot penayangan laga-laga LALIGA sepanjang akhir pekan. CCTV sudah tidak menayangkan laga LALIGA sejak Senin (26/10) pekan lalu menyusul komentar kontroversial striker Real Madrid Kylian Mbappe terkait pemimpin Tiongkok Mao Zedong.

”Tidak ada satu pun dari lima pertandingan yang tercantum dalam jadwal resmi mereka (CCTV) yang ditayangkan pada Jumat dan Sabtu,” tulis EFE mengutip pernyataan otoritas LALIGA.

Hanya platform streaming Migu yang masih menayangkannya di Tiongkok.

Kontroversi bermula ketika Mbappe menyatakan dalam siniar The Bridge bahwa salah satu meme favoritnya adalah ”diktator Tiongkok” tanpa secara eksplisit menyebut Mao Zedong.