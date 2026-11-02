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Penulis: Rizka Perdana Putra
Senin, 2 November 2026 | 23.14 WIB

Mbappe Diboikot TV Tiongkok, LaLiga Tak Tayang Akibat Komentar soal Mao Zedong

Televisi pemerintah Tiongkok CCTV melanjutkan boikot siaran LaLiga setelah komentar kontroversial Kylian Mbappe terkait pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Lima pertandingan tidak ditayangkan. (Bein Sports) - Image

Televisi pemerintah Tiongkok CCTV melanjutkan boikot siaran LaLiga setelah komentar kontroversial Kylian Mbappe terkait pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Lima pertandingan tidak ditayangkan. (Bein Sports)

JawaPos.com - CCTV selaku stasiun televisi milik pemerintah Tiongkok melanjutkan aksi boikot penayangan laga-laga LALIGA sepanjang akhir pekan. CCTV sudah tidak menayangkan laga LALIGA sejak Senin (26/10) pekan lalu menyusul komentar kontroversial striker Real Madrid Kylian Mbappe terkait pemimpin Tiongkok Mao Zedong.

”Tidak ada satu pun dari lima pertandingan yang tercantum dalam jadwal resmi mereka (CCTV) yang ditayangkan pada Jumat dan Sabtu,” tulis EFE mengutip pernyataan otoritas LALIGA.

Hanya platform streaming Migu yang masih menayangkannya di Tiongkok.

Kontroversi bermula ketika Mbappe menyatakan dalam siniar The Bridge bahwa salah satu meme favoritnya adalah ”diktator Tiongkok” tanpa secara eksplisit menyebut Mao Zedong.

Meski Mbappe sudah meminta maaf dan Presiden LALIGA Javier Tebas telah melayangkan surat ke CCTV, satu per satu kesepakatan bisnis maupun merek iklan dari Tiongkok yang menampilkan Mbappe memilih hengkang. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, EFE
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