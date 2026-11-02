Jose Mourinho Puji Penampilan Trent Alexander-Arnold saat Real Madrid Menang atas Santander

JawaPos.com - Jose Mourinho memberikan pujian kepada Trent Alexander-Arnold setelah bek kanan tersebut tampil impresif dalam kemenangan Real Madrid atas Racing Santander pada Minggu (1/11).

Jose Mourinho menilai Alexander-Arnold menunjukkan kualitas teknis yang luar biasa meski sudah cukup lama tidak mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter di Real Madrid.

Situasi Alexander-Arnold di Santiago Bernabeu belakangan menjadi sorotan. Pemain asal Inggris itu kesulitan mendapatkan tempat utama pada awal musim keduanya.

Trent Alexander-Arnold hanya menjadi starter dalam tiga dari 10 pertandingan pertama Real Madrid di La Liga.

Bahkan, ketika Los Blancos meraih kemenangan atas Barcelona pada pertandingan sebelumnya, dia hanya mendapatkan kesempatan bermain selama satu menit.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi mengenai masa depannya.

Namun, laporan terbaru menyebut Mourinho masih ingin mempertahankan Alexander-Arnold dan memberinya kesempatan untuk memperjuangkan tempat di tim utama.

Mourinho Terkesan dengan Kualitas Alexander-Arnold Mourinho memberikan kepercayaan kepada Alexander-Arnold untuk tampil sebagai starter saat Real Madrid menghadapi Racing Santander.