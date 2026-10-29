Tanpa Harry Kane, Bayern Munchen Menang Telak di Piala Jerman

JawaPos.com - Bayern Munchen membuktikan kedalaman skuad mereka setelah meraih kemenangan telak 6-1 atas Magdeburg dalam pertandingan Piala Jerman pada Rabu.

Menariknya, Die Roten mampu mencetak enam gol meski penyerang andalan mereka, Harry Kane, tidak dimainkan dan hanya menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan.

Michael Olise dan Ismael Saibari menjadi sorotan setelah berkolaborasi menghasilkan gol pada babak pertama. Bayern kemudian semakin menjauh melalui penalti Olise serta gol tambahan dari Alphonso Davies, Nathaniel Brown, dan David Santos Daiber.

Sementara itu, Magdeburg sempat memberikan perlawanan melalui gol spektakuler Mateusz Zukowski. Namun, tim divisi dua tersebut kesulitan membendung tekanan Bayern setelah jeda dan akhirnya harus menerima kekalahan dengan skor mencolok.

Olise dan Saibari Bawa Bayern Unggul Melansir ESPN, Bayern langsung menunjukkan kualitas mereka sejak awal pertandingan. Pada menit ke-10, sebuah kombinasi serangan yang rapi berhasil membongkar pertahanan Magdeburg.

Lennart Karl mengirimkan umpan terobosan akurat yang membuat Saibari lepas dari kawalan pemain bertahan. Setelah mengecoh kiper Dominik Reimann, Saibari mengirimkan bola kepada Olise yang berada dalam posisi ideal untuk mencetak gol ke gawang kosong.

Namun, keunggulan Bayern hanya bertahan lima menit. Magdeburg berhasil menyamakan kedudukan setelah Zukowski menerima bola di sisi kiri, bergerak ke dalam menggunakan kaki kanannya, lalu melepaskan tembakan keras yang meluncur ke sudut jauh gawang Jonas Urbig.

Bayern tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali memimpin. Pada menit ke-21, Olise membalas kontribusi Saibari dengan mengirimkan umpan matang kepada gelandang asal Maroko tersebut.