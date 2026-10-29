Tanpa Harry Kane, Bayern Munchen Menang Telak di Piala Jerman

Bayern Munchen melaju dengan kemenangan 6-1 atas Magdeburg di Piala Jerman meski Harry Kane hanya duduk di bangku cadangan. Michael Olise dan Ismael Saibari menjadi bintang dalam kemenangan Die Roten. (Instagram/@fcbayern)
JawaPos.com - Bayern Munchen membuktikan kedalaman skuad mereka setelah meraih kemenangan telak 6-1 atas Magdeburg dalam pertandingan Piala Jerman pada Rabu.
Menariknya, Die Roten mampu mencetak enam gol meski penyerang andalan mereka, Harry Kane, tidak dimainkan dan hanya menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan.
Michael Olise dan Ismael Saibari menjadi sorotan setelah berkolaborasi menghasilkan gol pada babak pertama. Bayern kemudian semakin menjauh melalui penalti Olise serta gol tambahan dari Alphonso Davies, Nathaniel Brown, dan David Santos Daiber.
Baca Juga:Prediksi Skor Bayern Munchen vs Magdeburg: Die Roten Bidik Kemenangan di DFB Pokal Musim 2026/2027
Sementara itu, Magdeburg sempat memberikan perlawanan melalui gol spektakuler Mateusz Zukowski. Namun, tim divisi dua tersebut kesulitan membendung tekanan Bayern setelah jeda dan akhirnya harus menerima kekalahan dengan skor mencolok.
Melansir ESPN, Bayern langsung menunjukkan kualitas mereka sejak awal pertandingan. Pada menit ke-10, sebuah kombinasi serangan yang rapi berhasil membongkar pertahanan Magdeburg.
Lennart Karl mengirimkan umpan terobosan akurat yang membuat Saibari lepas dari kawalan pemain bertahan. Setelah mengecoh kiper Dominik Reimann, Saibari mengirimkan bola kepada Olise yang berada dalam posisi ideal untuk mencetak gol ke gawang kosong.
Namun, keunggulan Bayern hanya bertahan lima menit. Magdeburg berhasil menyamakan kedudukan setelah Zukowski menerima bola di sisi kiri, bergerak ke dalam menggunakan kaki kanannya, lalu melepaskan tembakan keras yang meluncur ke sudut jauh gawang Jonas Urbig.
Bayern tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali memimpin. Pada menit ke-21, Olise membalas kontribusi Saibari dengan mengirimkan umpan matang kepada gelandang asal Maroko tersebut.
Saibari menyelesaikan peluang itu dengan mencungkil bola melewati Reimann yang bergerak maju. Bayern pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022