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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.57 WIB

Prediksi Skor Bayern Munchen vs Magdeburg: Die Roten Bidik Kemenangan di DFB Pokal Musim 2026/2027

Harry Kane menilai hasil imbang sudah adil bagi Bayern Munchen dan Arsenal. (Istimewa) - Image

Harry Kane menilai hasil imbang sudah adil bagi Bayern Munchen dan Arsenal. (Istimewa)

JawaPos.com - Bayern Munchen akan menghadapi Magdeburg pada putaran kedua DFB-Pokal 2026/2027 di Allianz Arena, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB.

Pertandingan dijadwalkan mulai pukul 02.45 WIB. Bayern lebih diunggulkan dalam laga ini, tetapi tetap perlu mewaspadai potensi kejutan dari tim tamu.

Bayern datang dengan modal kemenangan 3-1 atas Freiburg dalam lanjutan Bundesliga akhir pekan lalu. Hasil tersebut membawa mereka ke puncak klasemen sementara dan menjadi suntikan kepercayaan diri setelah melewati periode dengan sejumlah hasil imbang.

Sebelumnya, Bayern bermain 2-2 melawan Augsburg, Viking FK, dan Arsenal. Rentetan hasil tersebut menunjukkan bahwa tim besutan Vincent Kompany masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan. Meski produktif di depan gawang, lini pertahanan mereka juga beberapa kali kehilangan fokus.

Dalam lima pertandingan terakhir, Bayern mampu mencetak 16 gol, tetapi juga kebobolan sembilan kali. Catatan ini memperlihatkan betapa berbahayanya lini serang mereka, sekaligus membuka peluang bagi lawan untuk mencari celah.

Sebagai juara bertahan DFB-Pokal, Bayern tentu ingin melangkah sejauh mungkin dan menjaga peluang mempertahankan gelar. Mereka mengawali perjalanan musim ini dengan kemenangan 4-1 atas VfL Osnabruck pada putaran pertama. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Harry Kane dan rekan-rekannya.

Di sisi lain, Magdeburg juga memiliki alasan untuk percaya diri. Mereka melaju ke putaran kedua setelah menang telak 4-0 atas Bahlinger. Di Bundesliga 2, Magdeburg menempati peringkat kelima dengan koleksi 16 poin dari sembilan pertandingan, hanya terpaut dua angka dari Nurnberg di posisi kedua.

Magdeburg bahkan mencatat kemenangan besar 6-1 atas Karlsruher SC pada laga terakhirnya. Namun, performa tandang masih menjadi perhatian. Mereka tidak meraih kemenangan dalam tiga pertandingan tandang terakhir, termasuk saat kalah 0-2 dari Dynamo Dresden.

Menghadapi Bayern di Allianz Arena jelas menjadi tantangan yang jauh lebih berat. Magdeburg harus mampu menjaga kedisiplinan pertahanan sekaligus memanfaatkan setiap kesempatan ketika mendapatkan ruang untuk menyerang.

Editor: Banu Adikara
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