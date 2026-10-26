Kebiasaan Kerja Jadi Sorotan! Vincent Kompany Kolaps di Sesi Latihan Bayern Munchen

JawaPos.com - Vincent Kompany tiba-tiba kolaps saat menyaksikan latihan tim Bayern Munchen U-23, Jumat (23/10) waktu setempat. Der Trainer Bayern itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelum kejadian itu, Kompany memang sempat mengalami infeksi virus. Sementara, laporan Bild menyebut sejumlah pemain dan staf Bayern sudah mencemaskan kebiasaan sang pelatih yang kerap bekerja hingga larut malam untuk menganalisis pertandingan.

Laporan itu menyebut Kompany sering mengonsumsi kopi, jarang berolahraga, serta memiliki pola makan yang tidak teratur. Meski begitu, belum ada bukti medis yang memastikan kebiasaan tersebut menjadi penyebab langsung insiden kolaps tersebut.