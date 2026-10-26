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Senin, 26 Oktober 2026 | 17.29 WIB

Kebiasaan Kerja Jadi Sorotan! Vincent Kompany Kolaps di Sesi Latihan Bayern Munchen

Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany dilarikan ke rumah sakit. (@fcbayern/Instagram) - Image

Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany dilarikan ke rumah sakit. (@fcbayern/Instagram)

JawaPos.com - Vincent Kompany tiba-tiba kolaps saat menyaksikan latihan tim Bayern Munchen U-23, Jumat (23/10) waktu setempat. Der Trainer Bayern itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelum kejadian itu, Kompany memang sempat mengalami infeksi virus. Sementara, laporan Bild menyebut sejumlah pemain dan staf Bayern sudah mencemaskan kebiasaan sang pelatih yang kerap bekerja hingga larut malam untuk menganalisis pertandingan.

Laporan itu menyebut Kompany sering mengonsumsi kopi, jarang berolahraga, serta memiliki pola makan yang tidak teratur. Meski begitu, belum ada bukti medis yang memastikan kebiasaan tersebut menjadi penyebab langsung insiden kolaps tersebut.

Yang jelas, Kompany diperkirakan absen menangani Bayern selama beberapa pekan. “Tidak mudah membuat Vincent beristirahat. Itu sebuah tantangan. Kalian tahu seperti apa dirinya. Dia sosok pemimpin sejati dan bekerja keras. Namun, dia terkena virus dan penting baginya untuk beristirahat,” ujar asisten pelatih Aaron Danks dikutip dari Bild.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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