Usai Menang Ballon d’Or, Harry Kane Disambut Meriah di Bayern Munich

JawaPos.com - Setelah memenangkan Ballon d’Or yang bersejarah dan menyampaikan pidato emosional, Harry Kane kembali ke Jerman pada Selasa dan mendapat sambutan meriah dari keluarga besar Bayern Munich.

Kane mencatatkan sejarah sebagai pemain Inggris pertama dalam 25 tahun yang berhasil meraih penghargaan individu paling bergengsi tersebut. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan setimnya di Bayern dan timnas Inggris, serta para pendukung yang telah memberikan dukungan sepanjang perjalanan kariernya.

"Dari mana saya harus mulai? Itu adalah malam yang tak akan pernah saya lupakan," tulis Kane pada Selasa. "Ini akan tetap terukir dalam ingatan."

Melansir akun Instagram @harrykane, saat tiba di tempat latihan Bayern, Kane disambut dengan barisan kehormatan yang dibentuk oleh para staf klub. Ia berjalan melewati barisan tersebut diiringi sorak-sorai meriah yang meneriakkan namanya, "Harry, Harry."

Bayern memiliki alasan besar untuk merayakan pencapaian sang penyerang. Kane menjadi pemain pertama klub yang meraih Ballon d’Or dalam 45 tahun terakhir, sekaligus pemain Bayern pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sejak 1996.

Direktur olahraga Bayern, Christoph Freund, turut menyampaikan pujian kepada Kane. Menurutnya, keistimewaan sang striker tidak hanya terlihat dari kontribusinya di atas lapangan, tetapi juga dari kepribadiannya.

"Kami semua senang dengan penampilan Harry Kane. Bukan hanya gol-golnya yang membuatnya menjadi pesepakbola luar biasa, dan bukan hanya di lapangan dia adalah sosok yang istimewa," kata Freund.