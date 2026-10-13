Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha di Liga Champions 2026-2027: Tuan Rumah Bidik Kemenangan

Pemain Slavia Praha Christos Zafeiris berusaha merebut bola dari pemain Athletic Bilbao Mikel Jauregizar dalam pertandingan Liga Champions di Stadion Fortuna Arena, Praha, Republik Ceko (Reuters)
JawaPos.com - Sabah FK akan menghadapi Slavia Praha pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (13/10/2026) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB, dengan kick-off pukul 23.45 WIB.
Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan perdana setelah gagal meraih poin pada pertandingan pembuka.
Sabah FK harus mengakui keunggulan Manchester United dengan skor telak 0-4, sedangkan Slavia Praha menelan kekalahan tipis 2-3 ketika menghadapi Lens.
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Hasil tersebut membuat pertandingan kali ini menjadi kesempatan penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga.
Sabah FK ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sementara Slavia Praha berusaha membawa pulang hasil positif setelah mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan.
Sabah FK memasuki kompetisi musim ini dengan status sebagai salah satu pendatang baru yang menarik perhatian.
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Klub asal Azerbaijan tersebut berhasil menjadi juara liga domestik pada musim 2025/2026 dan untuk pertama kalinya menembus fase utama kompetisi antarklub Eropa.
Perjalanan mereka menuju fase liga Liga Champions juga tidak bisa dianggap remeh.
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