Prediksi Skor Sabah FK vs Dortmund di Liga Champions: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

JawaPos.com - Sabah FK akan menghadapi Borussia Dortmund pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan yang digelar di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (20/10) malam WIB, ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih hasil positif setelah melewati laga dengan situasi berbeda.

Duel Sabah FK vs Dortmund dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming Vidio.

Sabah FK memiliki modal yang cukup menjanjikan menjelang pertandingan ini.

Kemenangan 2-0 atas Slavia Praha pada matchday kedua menjadi bukti bahwa klub asal Azerbaijan tersebut mampu bersaing dengan lawan yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa.

Meski begitu, Dortmund jelas bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

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Klub asal Jerman tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa serta kualitas pemain yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ketat.

Dortmund memang sedang menghadapi periode yang kurang ideal ketika bermain tandang di Liga Champions.