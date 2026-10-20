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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 13.41 WIB

Prediksi Skor Sabah FK vs Dortmund di Liga Champions: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman

Dortmund akan menghadapi tuan rumah Sabah FK di Liga Champions. (Istimewa) - Image

Dortmund akan menghadapi tuan rumah Sabah FK di Liga Champions. (Istimewa)

JawaPos.com - Sabah FK akan menghadapi Borussia Dortmund pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan yang digelar di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (20/10) malam WIB, ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih hasil positif setelah melewati laga dengan situasi berbeda.

Duel Sabah FK vs Dortmund dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB dan dapat disaksikan melalui live streaming Vidio.

Sabah FK memiliki modal yang cukup menjanjikan menjelang pertandingan ini.

Kemenangan 2-0 atas Slavia Praha pada matchday kedua menjadi bukti bahwa klub asal Azerbaijan tersebut mampu bersaing dengan lawan yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa.

Meski begitu, Dortmund jelas bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Klub asal Jerman tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa serta kualitas pemain yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ketat.

Dortmund memang sedang menghadapi periode yang kurang ideal ketika bermain tandang di Liga Champions.

Pelatih Niko Kovac perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan jika ingin membawa pulang poin dari Azerbaijan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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