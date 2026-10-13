Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Prague: Pemuncak Liga Ceko Siap Unjuk Gigi Akhiri Kutukan di Eropa

Sabah FK bersiap menjamu Slavia Prague pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (13/10/2026). Laga ini menjadi pertandingan kandang pertama Sabah FK dalam fase utama Liga Champions. (Slavia)
JawaPos.com — Prediksi skor Sabah FK vs Slavia Prague mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim memburu poin perdana pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (13/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Slavia Prague datang sebagai pemuncak Liga Ceko, tetapi Sabah FK memiliki modal tujuh kemenangan kandang beruntun untuk menghadirkan kejutan.
Pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi Sabah FK karena untuk pertama kalinya mereka tampil sebagai tuan rumah dalam fase utama Liga Champions.
Sementara itu, Slavia Prague bertekad mengakhiri catatan buruk 16 pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi Eropa.
Sabah FK menyambut pertandingan bersejarah ini dengan kepercayaan diri tinggi meskipun menelan kekalahan telak pada laga pembuka.
Tim asuhan Valdas Dambrauskas sebelumnya dihajar Manchester United dengan skor 0-4 di Old Trafford tanpa mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.
Kekalahan tersebut menjadi satu-satunya hasil negatif Sabah FK dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Dalam periode tersebut, mereka membukukan lima kemenangan dan empat pertandingan tanpa kebobolan.
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Performa kandang menjadi senjata utama klub berjuluk The Owls tersebut untuk menghadapi wakil Republik Ceko.
Sabah FK berhasil mencatatkan tujuh kemenangan kandang secara beruntun, termasuk empat pertandingan kualifikasi Liga Champions yang berlangsung di Baku.
Catatan produktivitas mereka selama babak kualifikasi kandang juga cukup mengesankan dengan torehan 12 gol dan hanya dua kali kebobolan.
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