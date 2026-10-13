Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Prague: Pemuncak Liga Ceko Siap Unjuk Gigi Akhiri Kutukan di Eropa

Sabah FK bersiap menjamu Slavia Prague pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (13/10/2026). Laga ini menjadi pertandingan kandang pertama Sabah FK dalam fase utama Liga Champions. (Slavia) - Image

Sabah FK bersiap menjamu Slavia Prague pada matchday kedua Liga Champions 2026/2027 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (13/10/2026). Laga ini menjadi pertandingan kandang pertama Sabah FK dalam fase utama Liga Champions. (Slavia)

JawaPos.com — Prediksi skor Sabah FK vs Slavia Prague mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim memburu poin perdana pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Selasa (13/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Slavia Prague datang sebagai pemuncak Liga Ceko, tetapi Sabah FK memiliki modal tujuh kemenangan kandang beruntun untuk menghadirkan kejutan.

Pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi Sabah FK karena untuk pertama kalinya mereka tampil sebagai tuan rumah dalam fase utama Liga Champions.

Sementara itu, Slavia Prague bertekad mengakhiri catatan buruk 16 pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi Eropa.

Sabah FK Punya Rekor Kandang Mengerikan, Mampukah Menjegal Slavia Prague?

Sabah FK menyambut pertandingan bersejarah ini dengan kepercayaan diri tinggi meskipun menelan kekalahan telak pada laga pembuka.

Tim asuhan Valdas Dambrauskas sebelumnya dihajar Manchester United dengan skor 0-4 di Old Trafford tanpa mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran.

Kekalahan tersebut menjadi satu-satunya hasil negatif Sabah FK dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Dalam periode tersebut, mereka membukukan lima kemenangan dan empat pertandingan tanpa kebobolan.

Performa kandang menjadi senjata utama klub berjuluk The Owls tersebut untuk menghadapi wakil Republik Ceko.

Sabah FK berhasil mencatatkan tujuh kemenangan kandang secara beruntun, termasuk empat pertandingan kualifikasi Liga Champions yang berlangsung di Baku.

Catatan produktivitas mereka selama babak kualifikasi kandang juga cukup mengesankan dengan torehan 12 gol dan hanya dua kali kebobolan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha di Liga Champions 2026-2027: Tuan Rumah Bidik Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha di Liga Champions 2026-2027: Tuan Rumah Bidik Kemenangan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.04 WIB

Prediksi Skor Sabah vs Slavia Praha di Liga Champions: Misi The Owls Ukir Kemenangan Bersejarah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Sabah vs Slavia Praha di Liga Champions: Misi The Owls Ukir Kemenangan Bersejarah

Senin, 12 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Benjamin Sesko Cetak Gol, MU Menang 4-0 dan Langsung Tatap Derbi Manchester - Image
Sepak Bola Dunia

Benjamin Sesko Cetak Gol, MU Menang 4-0 dan Langsung Tatap Derbi Manchester

Jumat, 11 September 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore