Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Barcelona di Liga Champions: Les Parisiens Rusak Rekor Barca!

Paris Saint-Germain menjamu Barcelona di Parc des Princes pada lanjutan fase liga Liga Champions 2026/2027, dengan kedua tim membawa rekor sempurna. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) diprediksi mengalahkan Barcelona dengan skor 3-2 dalam pertandingan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Parc des Princes, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Duel dua tim dengan rekor sempurna ini berpotensi menghadirkan pesta gol sekaligus mengakhiri rentetan kemenangan Barcelona sepanjang musim.
Pertemuan tersebut menjadi panggung istimewa bagi Luis Enrique yang kembali menghadapi mantan klubnya, Barcelona.
Pelatih asal Spanyol itu berambisi membawa PSG mempertahankan dominasi atas Blaugrana sekaligus memperkokoh posisi di papan atas klasemen Liga Champions.
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Paris Saint-Germain memasuki pertandingan dengan modal enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, termasuk dua kemenangan pada fase liga Liga Champions.
Pasukan Luis Enrique sebelumnya menaklukkan Slovan Bratislava dan Manchester City untuk mengamankan enam poin dari dua pertandingan.
Penampilan paling mencolok diperlihatkan PSG ketika menghancurkan Manchester City dengan skor 6-3 di Etihad Stadium.
Les Parisiens bahkan mencetak tiga gol dalam 30 menit pertama dan menciptakan sejarah sebagai tim tamu pertama yang melakukannya pada babak pertama pertandingan Liga Champions di stadion tersebut.
Produktivitas lini depan menjadi senjata utama PSG setelah mencetak 19 gol dalam enam pertandingan terakhir.
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