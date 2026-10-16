Dembele Ungkap Rahasia Kembali Tajam, False 9 PSG Butuh Liburan

JawaPos.com - Penampilan false 9 Paris Saint-Germain Ousmane Dembele menjadi kunci saat mengalahkan Manchester City 4-2 di Stadion Etihad, Manchester, kemarin (15/10). Dembele berkontribusi melalui satu gol dan satu umpan gol.

Menurut Dembele, produktivitasnya yang kembali muncul tak lepas dari waktu yang dimanfaatkannya untuk berlibur selama tiga pekan pada jeda internasional.

”Saat ada jeda internasional, aku pergi berlibur. Mungkin setelah ini aku akan meminta waktu berlibur lagi,” canda Dembele, dilansir dari Ouest France.

Dembele mengakui jadwal pertandingan yang padat memengaruhi mood pemain. Mood booster-nya adalah berlibur.