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Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.34 WIB

Dembele Ungkap Rahasia Kembali Tajam, False 9 PSG Butuh Liburan

Ousmane Dembele tampil impresif saat PSG mengalahkan Man City 4-2. Ia menyebut liburan tiga pekan saat jeda internasional membantunya kembali tajam. (Bein Sports) - Image

Ousmane Dembele tampil impresif saat PSG mengalahkan Man City 4-2. Ia menyebut liburan tiga pekan saat jeda internasional membantunya kembali tajam. (Bein Sports)

JawaPos.com - Penampilan false 9 Paris Saint-Germain Ousmane Dembele menjadi kunci saat mengalahkan Manchester City 4-2 di Stadion Etihad, Manchester, kemarin (15/10). Dembele berkontribusi melalui satu gol dan satu umpan gol.

Menurut Dembele, produktivitasnya yang kembali muncul tak lepas dari waktu yang dimanfaatkannya untuk berlibur selama tiga pekan pada jeda internasional.

”Saat ada jeda internasional, aku pergi berlibur. Mungkin setelah ini aku akan meminta waktu berlibur lagi,” canda Dembele, dilansir dari Ouest France.

Dembele mengakui jadwal pertandingan yang padat memengaruhi mood pemain. Mood booster-nya adalah berlibur.

”(Menjalani) 60-70 laga dalam semusim, Anda tidak akan bisa memainkan semua secara terus-menerus. Anda harus tahu kapan waktunya beristirahat,” tutur peraih The Best FIFA Men’s Player 2025 tersebut. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Ouest France
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