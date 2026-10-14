Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs PSG: Adu Gengsi Dua Bos Timur Tengah

JawaPos.com – Rencana Pep Guardiola hadir di tribun VIP Stadion Etihad dini hari nanti (15/10) tentu bakal disorot saat City menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions (siaran langsung beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).

Pep adalah tactician City selama satu dekade (2016 sampai 2026) yang sukses mempersembahkan juara Liga Champions (2022–2023) kali pertama dalam 132 tahun berdirinya klub.

Meski begitu, laga kandang pertama City pasca dinyatakan bersalah atas pelanggaran finansial Premier League itu juga menyorot sosok pemilik dari dua klub.

City maupun PSG sama-sama menerima gelontoran dana dari investor Timur Tengah.

Jika pemilik City Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), PSG dibawah kendali taipan Qatar Nasser Al-Khelaifi.

Entah karena sama-sama dari negara Arab, Al-Khelaifi mendukung upaya banding City atas kasus yang menimpanya.

”Saya bukan pengacara, tapi saya percaya mereka punya hak untuk banding. Jadi, ini bukan keputusan final,” ucapnya seperti dilansir L’Equipe.

Di sisi lain, bomber City Erling Haaland menyebutkan bahwa dia dan rekan-rekannya ingin mengulang momen di Anfield –saat menghancurkan Liverpool FC tiga gol tanpa balas di Premier League (11/10)– saat lawan PSG.

Haaland juga tertantang menaklukkan dua fullback dari juara Liga Champions dua musim terakhir tersebut. Yakni, bek kiri Nuno Mendes dan bek kanan Achraf Hakimi.