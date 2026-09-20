Prediksi Skor Marseille vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis: Les Parisiens Menang Besar

Paris Saint-Germain diprediksi mampu mengalahkan Marseille dalam Le Classique di Stade Velodrome. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain diprediksi mampu mengalahkan Marseille 3-1 dalam Le Classique di Stade Velodrome, Senin (21/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah Les Parisiens bangkit dengan kemenangan atas Brest.
Hasil tersebut akan menjadi momentum penting bagi PSG untuk kembali mendekati papan atas Ligue 1, sementara Marseille sedang terpuruk setelah kalah dalam empat dari lima laga awal.
Marseille memasuki Le Classique dengan kondisi yang mengkhawatirkan setelah kalah dalam tiga pertandingan Ligue 1 terakhir.
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Tim asuhan Bruno Genesio sebelumnya membuka musim dengan kemenangan telak 4-0 atas Strasbourg, tetapi kemudian tumbang dari Monaco, Paris FC, dan Rennes.
Kekalahan 0-1 dari Rennes di Roazhon Park pada pertandingan terakhir membuat Marseille kini berada di posisi ke-13 klasemen Ligue 1.
Situasi tersebut semakin buruk setelah Les Olympiens juga dihajar Besiktas 4-1 pada pertandingan Liga Europa, Kamis malam.
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Kekalahan dari Besiktas memperpanjang masalah pertahanan Marseille yang belakangan mudah kebobolan.
Dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi, Marseille sudah kemasukan 10 gol, termasuk tiga gol ketika mereka kalah dari Paris FC di kandang sendiri.
Rekor pertemuan juga tidak terlalu berpihak kepada tuan rumah. Marseille kalah dalam tujuh dari delapan pertemuan terakhir melawan PSG, termasuk kekalahan telak 0-5 ketika kedua tim bertemu di Parc des Princes pada Februari lalu.
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