Kevin Diks Heran Borussia Monchengladbach Telan 6 Kekalahan Beruntun

JawaPos.com - Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks mengaku heran timnya terus terpuruk setelah menelan enam kekalahan beruntun di Liga Jerman 2026/2027.

Dia mendesak seluruh pemain segera bangkit agar bisa menyudahi tren negatif tersebut.

Borussia Monchengladbach menelan kekalahan dari Hoffenheim pada pekan keenam Liga Jerman 2026/2027.

Bermain di Borussia-Park, Minggu (18/10), tim berjuluk Die Fohlen itu harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2.

Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif Borussia Monchengladbach sejak kompetisi dimulai pada Agustus.

Die Fohlen kini terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun poin setelah melewati enam laga.

Kevin Diks pun dibuat keheranan dengan rentetan hasil buruk yang menghantui Borussia Monchengladbach.

Dia mengaku sulit menentukan penyebab kekalahan begitu pertandingan berakhir, tetapi menegaskan performa timnya belum cukup memadai.