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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.28 WIB

Prediksi Skor Viking vs Bayern Munchen: Die Roten Belum Terkalahkan di Liga Jerman, Siap Borong Gol!

Bayern Munchen diunggulkan meraih kemenangan saat bertandang ke markas Viking FK pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. (Bayern Munchen)&nbsp; - Image

Bayern Munchen diunggulkan meraih kemenangan saat bertandang ke markas Viking FK pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. (Bayern Munchen)&nbsp;

JawaPos.com — Bayern Munchen berpeluang melanjutkan tren kemenangan di Liga Champions 2026/2027 ketika menghadapi Viking FK pada Rabu (14/10/2026) pukul 02.00 WIB di Lyse Arena, Norwegia.

Die Roten datang dengan modal kemenangan telak 5-0 atas Bodo/Glimt pada pertandingan pertama, sementara tuan rumah berusaha bangkit setelah dipermalukan Stuttgart dengan skor 1-3.

Pertandingan Viking vs Bayern Munchen diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim memiliki karakter permainan menyerang dengan produktivitas gol cukup tinggi.

Meski Bayern Munchen lebih diunggulkan, Viking FK mempunyai catatan kandang mengesankan yang berpotensi menyulitkan pasukan Vincent Kompany.

Bagaimana Kondisi Viking FK Menjelang Menghadapi Bayern Munchen?

Viking FK menghadapi tantangan besar untuk meraih poin pertama di Liga Champions setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka.

Tim asuhan Morten Jensen tersebut sementara menempati peringkat ke-30 klasemen fase liga tanpa mengoleksi poin.

Kekalahan 1-3 dari Stuttgart memperlihatkan persoalan serius pada organisasi pertahanan Viking FK ketika menghadapi lawan berkualitas.

Mereka memberikan empat peluang besar dan membiarkan Stuttgart melepaskan 11 tembakan dari dalam kotak penalti.

Namun, performa Viking FK di kompetisi domestik justru memperlihatkan gambaran berbeda dibandingkan perjalanan mereka di Eropa.

Editor: Banu Adikara
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