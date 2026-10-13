Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Stuttgart di Liga Champions: Klub Jerman dalam Tren Positif

JawaPos.com - Stuttgart akan berusaha melanjutkan tren positif mereka di Liga Champions saat bertandang ke markas Slovan Bratislava pada Rabu malam. Tim asal Jerman tersebut mengawali perjalanan di kompetisi Eropa dengan kemenangan, sedangkan tuan rumah harus menerima kekalahan telak pada pertandingan pembuka.

Stuttgart membuka kampanye Liga Champions dengan kemenangan 3-1 atas Viking. Sebaliknya, Slovan Bratislava mengalami malam yang sulit setelah dihajar Paris Saint-Germain dengan skor 6-1.

Hasil tersebut membuat Stuttgart memiliki modal lebih baik menjelang pertemuan ini. Namun, mereka tetap perlu waspada karena Slovan Bratislava akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk bangkit dari kekalahan sebelumnya.

Slovan Bratislava Ingin Bangkit di Liga Champions Melansir Sportsmole, Slovan Bratislava memasuki pertandingan ini dengan catatan empat laga tanpa kekalahan di semua kompetisi. Kekalahan terakhir mereka terjadi ketika menghadapi Paris Saint-Germain pada pertandingan pembuka fase liga Liga Champions.

Tim asuhan Yaya Toure itu kemudian bermain imbang 1-1 melawan Skalica di kompetisi domestik. Hasil tersebut membuat Slovan Bratislava menempati posisi keempat klasemen liga utama Slovakia, terpaut enam poin dari pemuncak klasemen.

Klub Slovakia tersebut memiliki sejarah menarik di kompetisi Eropa. Mereka pernah menjuarai Piala Winners Eropa pada 1969 setelah mengalahkan Barcelona di partai final.

Slovan Bratislava juga tampil pada fase liga Liga Champions musim 2024-25, tetapi hanya finis di posisi ke-35 dari 36 peserta. Musim ini, mereka tentu berharap bisa memperbaiki pencapaian tersebut.

Meski begitu, tantangan yang menanti tidaklah mudah. Slovan Bratislava telah menelan kekalahan dalam seluruh sembilan pertandingan mereka di kompetisi ini. Catatan tersebut menunjukkan bahwa mereka masih harus meningkatkan kualitas permainan untuk bersaing di level tertinggi Eropa.