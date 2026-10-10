Hasil Liga Jerman: Sempat Unggul Dua Gol, Borussia Dortmund Ditahan Imbang Bremen

JawaPos.com - Borussia Dortmund gagal mengamankan tiga poin saat ditahan imbang Werder Bremen 2-2 dalam lanjutan pekan kelima Bundesliga 2026/2027 di Signal Iduna Park pada Sabtu (10/10) waktu setempat.

Sempat unggul dua gol melalui Daniel Svensson dan Nico Schlotterbeck, Die Borussen harus puas dapatkan satu poin setelah Bremen menyamakan kedudukan lewat gol Ludovit Reis serta Niclas Fullkrug.

Hasil imbang tersebut membuat Dortmund tetap berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 13 poin dari lima pertandingan.

Mereka unggul tiga poin atas Bayern Muenchen yang baru akan memainkan pertandingan pada Sabtu malam. Sementara itu, Werder Bremen menempati posisi keempat dengan delapan poin.

Dortmund kesulitan membongkar pertahanan Bremen meski tampil di hadapan pendukung sendiri.

Kebuntuan baru terpecahkan ketika pertandingan memasuki menit ke-80. Serhou Guirassy menerima umpan panjang di area depan, lalu berhasil melewati penjagaan Marco Friedl di sisi kanan.

Guirassy kemudian mengirimkan umpan mendatar kepada Felix Nmecha yang meneruskannya kepadaSvensson.

Pemain asal Swedia itu menyelesaikan peluang dengan sontekan yang mengarah ke sudut atas gawang Bremen.