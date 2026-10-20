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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.19 WIB

Prediksi Skor Lille vs Galatasaray di Liga Champions: Les Dogues Siap Libas Aslanlar!

Lille akan menghadapi Galatasaray dalam pertandingan Liga Champions 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy. (Lille)&nbsp; - Image

Lille akan menghadapi Galatasaray dalam pertandingan Liga Champions 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy. (Lille)&nbsp;

JawaPos.com - Lille diprediksi mampu mengalahkan Galatasaray dengan skor 2-1 dalam pertandingan ketiga fase liga UEFA Champions League 2026/2027 di Decathlon Arena–Stade Pierre-Mauroy, Rabu (21/10) pukul 23.45 WIB.

Keunggulan bermain di kandang dan buruknya rekor tandang Galatasaray menjadi modal penting Les Dogues untuk memburu tiga poin pertama mereka di kompetisi Eropa musim ini.

Pertandingan Lille vs Galatasaray mempertemukan dua tim yang sama-sama belum meraih poin setelah menjalani dua pertandingan Liga Champions.

Meski tampil cukup konsisten di kompetisi domestik, keduanya justru menghadapi persoalan serius ketika bersaing menghadapi klub-klub elite Eropa.

Lille datang dengan bekal kekalahan telak 0-3 dari Arsenal, sedangkan Galatasaray baru saja dipermalukan Barcelona dengan skor 1-4 di kandang sendiri.

Kondisi tersebut membuat pertandingan di Stade Pierre-Mauroy menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengakhiri rentetan hasil negatif.

Lille Andalkan Keangkeran Stade Pierre-Mauroy untuk Bangkit

Lille memiliki peluang besar untuk bangkit karena belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang Ligue 1 musim ini.

Pasukan Davide Ancelotti mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang, meskipun performa mereka di Liga Champions masih jauh dari harapan.

Les Dogues membuka perjalanan Eropa dengan kekalahan 2-3 dari Real Betis sebelum dihajar Arsenal tiga gol tanpa balas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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