Lille Jadi Pemasok Bakat Inggris Primer League Usai Meraup Rp 14,2 Triliun dari Penjualan Pemain

JawaPos.com – Lille OSC, klub sepak bola asal Prancis, berhasil meraup pendapatan transfer hampir USD 870 juta atau sekitar Rp14,2 triliun dari penjualan 22 pemain ke klub-klub Liga Primer Inggris sejak 2006.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Pencapaian tersebut menjadikan Lille salah satu klub Ligue 1 dengan pendapatan transfer terbesar dari pasar Inggris berkat strategi pencarian bakat, pengembangan pemain, dan negosiasi transfer yang terencana.

Hubungan bisnis ini kembali menjadi sorotan menjelang pertemuan Lille dengan Arsenal di Liga Champions UEFA, mengingat kedua klub pernah terlibat dalam sejumlah transfer pemain bernilai tinggi.

Sejumlah pemain yang pernah memperkuat Lille kemudian berkarier di Liga Primer dengan nilai transfer yang signifikan, termasuk Eden Hazard, Nicolas Pépé, Gabriel Magalhães, dan Leny Yoro.

Pada 2019, Nicolas Pépé bergabung dengan Arsenal dengan nilai transfer sekitar USD 93 juta atau Rp1,52 triliun, sedangkan Gabriel Magalhães pindah ke klub London tersebut pada 2020 dengan nilai sekitar USD 30 juta atau Rp490 miliar.

Selain itu, Lille juga memperoleh pendapatan dari transfer Amadou Onana ke Everton, Sven Botman ke Newcastle United, serta Leny Yoro ke Manchester United.

Keberhasilan Lille membangun bisnis transfer tersebut tidak terlepas dari kemampuannya menemukan pemain berbakat, meningkatkan kualitas mereka, dan menjualnya ketika nilai pasar mencapai tingkat yang menguntungkan.

Klub-klub Liga Primer menjadi tujuan utama karena memiliki kemampuan finansial untuk merekrut pemain potensial maupun pesepak bola yang telah menunjukkan performa konsisten di kompetisi Eropa.