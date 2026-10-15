Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Modal 5 Kemenangan Beruntun Jadi Ancaman

JawaPos.com – Sparta Prague akan menjamu Lillestrom dalam lanjutan fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di epet ARENA, Praha, Kamis (15/10/2026). Tuan rumah memiliki modal meyakinkan setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Sparta Prague untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di fase liga. Sebaliknya, Lillestrom datang dengan pekerjaan rumah setelah gagal meraih hasil maksimal pada pertandingan pembuka kompetisi Eropa.

Perbedaan performa kedua tim membuat Sparta Prague lebih diunggulkan. Apalagi, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri dengan kondisi tim yang mulai menemukan konsistensi, baik dalam menyerang maupun bertahan.

Sparta Prague Incar Kemenangan Kedua Sparta Prague membuka perjalanan di Liga Europa musim ini dengan kemenangan 4-1 atas Ararat-Armenia. Hasil tersebut menjadi salah satu bukti kebangkitan tim asal Republik Ceko itu setelah sempat mengalami periode sulit pada awal musim.

Sebelumnya, Sparta Prague gagal melaju ke fase utama Liga Champions setelah kalah agregat dari Lyon. Situasi tersebut sempat menjadi tantangan bagi Brian Priske untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya.

Namun, perkembangan permainan Sparta Prague dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan arah positif. Mereka mampu memadukan efektivitas serangan dengan organisasi pertahanan yang lebih rapi.

Kemenangan atas Ararat-Armenia memperlihatkan bahwa ancaman Sparta Prague tidak hanya bergantung pada satu pemain. Tobias Guddal mencetak dua gol pada babak pertama, sedangkan John Mercado dan Patrik Vydra menambah keunggulan setelah turun minum.

Performa positif itu berlanjut di kompetisi domestik. Sparta Prague mengalahkan Pardubice dengan skor 2-0 pada akhir pekan lalu. John Mercado dan Jaroslav Zeleny menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut.

Hasil itu turut menjaga kepercayaan diri Sparta Prague menjelang laga melawan Lillestrom. Keuntungan bermain di epet ARENA juga berpotensi memberikan pengaruh besar.