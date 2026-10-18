Calvin Verdonk Ikut Tampil Saat Lille Tahan Brest, Lens Tekuk Troyes di Ligue 1

Lille tahan imbang Brest 1-1 dan duduki posisi kedua klasemen sementara Ligue 1. (X/@SB29)
JawaPos.com - LOSC Lille gagal memanfaatkan kesempatan untuk bersaing di puncak klasemen setelah bermain imbang 1-1 melawan Brest di kandang sendiri pada Minggu (18/10).
Brest lebih dulu unggul lewat gol Mama Balde pada menit ke-6. Lille lalu menyamakan kedudukan pada menit ke-64 lewat tendangan penalti Olivier Giroud yang saat ini berusia 40 tahun.
Hasil imbang itu membuat Lille kehilangan kesempatan untuk mengungguli Paris Saint-Germain (PSG). Hasil itu juga membuat Brest menduduki peringkat kedelapan dengan koleksi sembilan poin.
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk ikut tampil selama 37 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-53.
Sepanjang penampilannya, Verdonk mencatatkan 20 operan akurat dari 29 sentuhan, tetapi melakukan 3 kali pelanggaran yang membuatnya menerima 1 kartu kuning.
Berdasarkan data yang dilansir dari Fotmob, Calvin Verdonk memperoleh rating penampilan sebesar 6,2.
Usai pertandingan, pelatih Lille Davide Ancelotti mengungkapkan kekecewaanya.
“Kami merasa frustrasi. Memang benar pertandingan tidak dimulai dengan baik karena kurang konsentrasi. Namun di babak kedua, kami bereaksi dengan tekad yang lebih besar di lini depan. Saya cukup puas dengan babak kedua,” kata Davide Ancelotti dikutip dari situs resmi klub.
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