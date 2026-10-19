Harry Maguire Sebut Manchester United Sudah Melupakan Komentar Lisandro Martinez

JawaPos.com - Harry Maguire menegaskan bahwa ruang ganti Manchester United telah melupakan kontroversi yang melibatkan Lisandro Martinez. Bek Argentina tersebut sebelumnya melontarkan kritik keras terhadap jajaran manajemen klub setelah kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Martinez kembali masuk dalam susunan pemain United saat menghadapi Leeds United di Elland Road pada Minggu. Namun, ia harus ditarik keluar pada babak pertama ketika pertandingan berakhir imbang 1-1.

Sebelumnya, Martinez sempat melontarkan kritik kepada direktur sepak bola Jason Wilcox. Ia mempertanyakan ambisi klub dalam membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi, terutama setelah United kalah dari Atletico Madrid.

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Bek berusia 28 tahun itu kemudian meminta maaf atas pernyataannya. Maguire memastikan persoalan tersebut tidak lagi menjadi masalah di ruang ganti.

Maguire Pastikan Ruang Ganti United Sudah Move On Setelah hasil imbang melawan Leeds, Maguire mendapat pertanyaan mengenai situasi Martinez dan berbagai perbincangan yang menyelimuti Manchester United dalam beberapa hari terakhir.

Melansir ESPN, Maguire mengakui bahwa klub memang menghadapi banyak sorotan, tetapi menegaskan rekan setimnya telah menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jelas ada banyak sekali perbincangan di sekitar klub [dalam seminggu terakhir], seperti setiap minggunya, tetapi lebih lagi (dalam seminggu terakhir)," kata Maguire kepada Sky Sports.

"Lisandro sudah datang dan meminta maaf. Kami sudah melupakan masalah itu."