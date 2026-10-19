Michael Carrick Akui Situasi Manchester United Tidak Terlihat Bagus Usai Ditahan Imbang Leeds

Michael Carrick (Bein Sports)
JawaPos.com - Michael Carrick mengakui situasi Manchester United saat ini "tidak terlihat bagus" setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan Leeds United di Elland Road, Minggu.
Hasil tersebut membuat United masih tertahan di paruh bawah klasemen Liga Premier. Mereka baru mengumpulkan tujuh poin dari tujuh pertandingan dan belum meraih kemenangan sejak Agustus.
Manchester United kini hanya mencatatkan satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi. Catatan itu membuat mereka mengalami awal musim terburuk sejak 1986.
Melansir ESPN, di tengah tekanan yang semakin besar, Carrick mencoba mengambil sisi positif dari penampilan timnya. Namun, ia juga mengakui bahwa United harus segera menemukan cara untuk keluar dari keterpurukan.
"Kami tidak menerima bahwa semuanya berjalan dengan baik, tetapi terkadang Anda memang mengalami kesulitan dan Anda harus menemukan jalan keluar," kata Carrick.
"Saya mengerti situasinya tidak terlihat bagus, tetapi saya tidak ragu bahwa kita dapat meraih hasil yang baik."
Carrick menegaskan bahwa Manchester United masih memiliki kemampuan untuk memenangkan pertandingan. Menurutnya, para pemain harus menemukan solusi agar hasil buruk tidak terus berlanjut.
"Kita harus menemukan jalan keluar. Ada siklus yang bisa mengarah ke berbagai arah, tetapi kita lebih dari mampu memenangkan pertandingan."
Ia juga menolak membandingkan situasi saat ini dengan periode sulit yang pernah dialami klub pada masa lalu. Carrick justru merasa skuad United sekarang memiliki kualitas yang lebih baik.
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