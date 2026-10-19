Tujuh Poin dalam Tujuh Pertandingan, Akankah Manchester United Memecat Michael Carrick?

JawaPos.com - Manchester United kembali menjalani awal musim yang mengecewakan. Setelah hanya meraih tujuh poin dari tujuh pertandingan Liga Inggris, masa depan Michael Carrick sebagai manajer mulai dipertanyakan.

Performa United sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang meyakinkan. Mereka kesulitan meraih kemenangan, tersingkir dari Piala Carabao, dan kini semakin tertinggal dalam persaingan papan atas.

Carrick memang masih mendapat dukungan dari jajaran manajemen klub. Namun, situasi tersebut bisa berubah apabila hasil buruk terus berlanjut.

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United sebelumnya memecat Ruben Amorim dalam waktu 24 jam setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds United musim lalu. Keputusan itu juga dipengaruhi konferensi pers pascapertandingan yang memanas, ketika Amorim mengkritik direktur sepak bola Jason Wilcox.

Carrick kemungkinan tidak akan mengalami nasib serupa dalam waktu dekat. Namun, dengan United hanya meraih satu kemenangan di Premier League sepanjang musim ini dan belum menang di kompetisi apa pun sejak mengalahkan FK Sabah 4-0 di Liga Champions pada 10 September, posisinya mulai memasuki zona bahaya.

Carrick Mulai Mengikuti Jejak Amorim dan Ten Hag

Melansir ESPN, situasi Manchester United saat ini terasa seperti pengulangan dari masalah yang pernah terjadi di bawah Amorim dan Erik ten Hag.

Awalnya, United mengalami periode sulit tanpa tanda-tanda perbaikan. Setelah itu, mereka cenderung stagnan di papan tengah, sementara jajaran petinggi klub terus menyatakan dukungan kepada manajer dengan harapan hasil positif akan segera datang.