Menang Susah Payah, Arteta Puji Solidnya Pertahanan Nottingham Forest

Arsenal membawa pulang tiga poin dari markas Nottingham Forest berkat gol Noni Madueke pada menit ke-80. Meski menang, produktivitas gol The Gunners masih menjadi pekerjaan rumah Mikel Arteta. (Bein Sports) JawaPos.com - Arsenal harus bekerja keras untuk membawa pulang tiga poin dari markas Nottingham Forest. The Gunners hanya mampu menang tipis 1-0 dalam pertandingan Liga Inggris pada Minggu, dengan Noni Madueke menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-80.

Hasil tersebut terasa melegakan bagi Mikel Arteta, tetapi penampilan Arsenal jauh dari kata meyakinkan. Sepanjang pertandingan, mereka hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran, yakni sepakan Madueke yang sempat membentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang.

Melansir ESPN, meski demikian, Arteta tidak terlalu mempermasalahkan minimnya peluang yang tercipta. Ia menilai Arsenal telah menunjukkan kemampuan untuk menang dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi lawan yang bertahan dengan sangat rapat.

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"Saya rasa kami telah memainkan 11 pertandingan kompetitif. Kami memenangkan 10 di antaranya. Jadi kami akan mendapatkan berbagai cara untuk menang dalam berbagai konteks," kata Arteta.

Arteta Akui Arsenal Kesulitan Menembus Pertahanan Forest Nottingham Forest tampil disiplin sepanjang pertandingan dan membuat Arsenal kesulitan menemukan ruang di lini pertahanan mereka.

Arteta mengakui timnya sudah memperkirakan pertandingan tidak akan berjalan mudah. Forest mampu menjaga organisasi permainan dengan baik sehingga Arsenal harus mencari cara lain untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

"Kami tahu kami tidak akan mencetak gol dalam 20 atau 30 menit pertama. Kami tidak akan menghadapi Forest yang berbeda karena mereka dilatih dengan sangat baik. Mereka memasang barisan pertahanan yang rapat. Tidak ada ruang untuk bermain. Anda harus sangat rapi dan terorganisir."