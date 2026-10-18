Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: The Gunners Bidik Kemenangan

Arsenal akan bertandang ke Nottingham Forest di Premier League, dengan target melanjutkan tren positif. (@arsenal/Instagram).
JawaPos.com - Arsenal akan bertandang ke markas Nottingham Forest pada pekan ketujuh Liga Inggris 2026/2027 di City Ground, Minggu (18/10) pukul 22.30 WIB.
Ini menjadi kesempatan bagi The Gunners untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen. Sedangkan Forest ingin menjauh dari ancaman zona degradasi.
Sementara itu, Nottingham Forest justru sedang menghadapi situasi yang kurang menguntungkan.
Tim berjuluk The Tricky Trees tersebut menelan dua kekalahan beruntun dan masih kesulitan menemukan ketajaman di lini depan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Forest untuk mencoba menghentikan laju Arsenal.
Nottingham Forest memiliki catatan kandang yang cukup baik ketika menghadapi The Gunners.
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Dalam enam pertemuan kandang terakhir melawan Arsenal, Forest hanya sekali menelan kekalahan.
Bahkan, Arsenal gagal mencetak gol dalam dua kunjungan terakhir ke City Ground.
Catatan tersebut bisa menjadi motivasi tambahan bagi tuan rumah untuk kembali menyulitkan salah satu kandidat juara musim ini.
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Jawa Pos
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