Arsenal Menang Tipis atas Nottingham Forest, Arteta Akui Timnya Masih Kurang Tajam

JawaPos.com - Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Nottingham Forest pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di City Ground, Minggu (18/10). Gol tunggal Noni Madueke pada menit ke-80 memastikan The Gunners membawa pulang tiga poin.

Meski menang, Arsenal masih menunjukkan masalah dalam urusan mencetak gol. Hingga pekan ketujuh, tim asuhan Mikel Arteta itu baru mengoleksi 11 gol dari tujuh pertandingan liga.

Catatan tersebut membuat Arsenal tertinggal delapan gol dari Manchester City yang sudah mencetak 19 gol. Sementara itu, Brighton & Hove Albion yang berada di posisi ketiga telah mengoleksi 23 gol.

Dari total 11 gol Arsenal, delapan di antaranya tercipta pada babak kedua. Tren tersebut kembali terlihat saat menghadapi Nottingham Forest, ketika Arsenal kesulitan menemukan ritme permainan dan tampil kurang tajam pada 45 menit pertama.

Arsenal baru memecah kebuntuan pada menit ke-80. Madueke yang masuk menggantikan Eberechi Eze saat jeda turun minum melepaskan tembakan yang berbelok setelah mengenai pemain lawan dan mengecoh kiper Nottingham Forest, Matz Sels.

Gol itu sekaligus menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran Arsenal sepanjang pertandingan. Meski tidak tampil meyakinkan, The Gunners mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dan terus menempel Manchester City di puncak klasemen.

Arteta Sebut Arsenal Harus Bersabar Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya harus menunjukkan kesabaran ketika menghadapi pertandingan yang berlangsung ketat. Menurut dia, lawan bisa semakin percaya diri seiring berjalannya waktu sehingga Arsenal perlu berani mengambil risiko untuk mengubah situasi.

“Semakin lama pertandingan berjalan, mereka semakin percaya diri. Anda harus mengambil lebih banyak risiko dan pada saat itulah pertandingan bisa berubah,” kata Arteta kepada Sky Sports.

Arteta juga menjelaskan keputusannya menarik Eze dan memasukkan Madueke saat turun minum. Pergantian tersebut dilakukan untuk menghadirkan profil pemain berbeda di sisi kiri, menyesuaikan kebutuhan taktik tim.