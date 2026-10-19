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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Gol Semata Wayang Noni Madueke Bawa Arsenal Menang di Kandang Nottingham Forest

Noni Madueke jadi pahlawan Arsenal, bawa timnya menang tipis 1-0 atas Nottingham Forest di Liga Premier. (ig @arsenal)&nbsp; - Image

Noni Madueke jadi pahlawan Arsenal, bawa timnya menang tipis 1-0 atas Nottingham Forest di Liga Premier. (ig @arsenal)&nbsp;

JawaPos.com - Noni Madueke masuk dari bangku cadangan dan menjadi penentu kemenangan Arsenal atas Nottingham Forest.

Golnya membawa The Gunners meraih kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan Liga Premier di City Ground.

Madueke, yang baru-baru ini dicoret dari skuad Inggris, tampil pada babak kedua dan mencetak gol penentu sekitar 10 menit sebelum pertandingan berakhir.

Tembakannya sempat membentur pemain lawan sebelum meluncur ke sudut jauh gawang Forest.

Gol tersebut menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran Arsenal sepanjang pertandingan.

Meski tampil kurang meyakinkan dan kesulitan membangun serangan yang terkoordinasi, tim asuhan Mikel Arteta tetap mampu membawa pulang tiga poin.

Kemenangan ini mengangkat Arsenal kembali ke posisi kedua klasemen, tertinggal tiga poin dari pemimpin Manchester City.

Namun, dampak posisi tersebut terhadap persaingan gelar masih menjadi perhatian, terutama di tengah proses hukum terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier oleh City.

Bagi Nottingham Forest, kekalahan ini semakin memperburuk situasi mereka.

Tim asuhan Oliver Glasner kembali gagal mencetak gol di kandang dan kini telah menelan tiga kekalahan liga secara beruntun.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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