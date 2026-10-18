Disindir Lisandro Martinez, Manajemen Manchester United Fokus Belanja Pemain

Manchester United berencana memperkuat skuad pada bursa transfer Januari. Michael Carrick mengakui adanya peluang untuk mendatangkan pemain baru setelah kritik Lisandro Martínez terhadap manajemen klub. (Manchester United)
JawaPos.com - Manajer Manchester United, Michael Carrick, mengonfirmasi bahwa klub akan berupaya meningkatkan kualitas skuad pada bursa transfer Januari. Setan Merah melihat peluang untuk mengambil langkah berikutnya dalam proses pembangunan kembali tim.
Pernyataan tersebut muncul setelah ledakan amarah Lisandro Martínez terhadap kebijakan transfer United pada musim panas. Kritik pemain internasional Argentina itu turut menyoroti jajaran manajemen Old Trafford, terutama direktur teknik Jason Wilcox yang menjadi sasaran teguran langsung sang bek.
Bursa transfer Januari pun menjadi kesempatan pertama bagi United untuk merespons berbagai kekhawatiran tersebut.
Melansir Sports Illustrated, Carrick mengakui klub akan menjajaki sejumlah opsi ketika jendela transfer kembali dibuka.
“Saat jendela transfer berikutnya tiba, Anda ingin membuat rencana dan memanfaatkannya sebaik mungkin,” jelas manajer United tersebut.
“Seperti apa bentuknya saat ini, kita belum tahu pasti. Tapi tanpa ragu, ada peluang karena jendela transfer sudah dibuka.”
“Jadi, kami pasti akan mempertimbangkan hal itu dan mencoba untuk tampil lebih kuat, apa pun bentuknya.”
Bursa transfer musim panas 2025 menjadi momen bagi Manchester United untuk memperkuat lini serang. Benjamin Sesko menjadi rekrutan utama, bergabung dengan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo.
Ketiga pemain tersebut didatangkan dengan total pengeluaran mencapai £210 juta atau sekitar US$280 juta berdasarkan kurs saat ini. Investasi besar itu dilakukan untuk meningkatkan daya gedor Setan Merah.
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Jawa Pos
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