Jelang Lawan PSG, Barcelona Kehilangan Dua Bintangnya karena Cedera

Jules Kounde (Bein Sports)
JawaPos.com - Barcelona mendapat kabar kurang menggembirakan menjelang pertandingan penting melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Eric Garcia dan Jules Kounde dipastikan tidak bisa tampil saat Blaugrana bertandang ke markas PSG pada Selasa.
Kehilangan dua pemain tersebut menjadi masalah tersendiri bagi Hansi Flick. Garcia juga dipastikan absen dalam El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu setelah mengalami cedera paha ketika Barcelona mengalahkan Real Betis pada Sabtu.
Bek asal Spanyol itu diperkirakan harus menepi hingga empat minggu. Sementara itu, Kounde mengalami cedera pergelangan kaki dalam pertandingan yang sama dan kondisinya akan dievaluasi menjelang kunjungan Madrid ke Spotify Camp Nou.
Melansir ESPN, absennya García dan Koundé membuat Flick kehilangan dua pemain yang selama ini menjadi pilihannya untuk mengisi posisi bek kanan Barcelona musim ini.
Meski demikian, Barcelona masih memiliki sejumlah alternatif. João Cancelo dan Xavi Espart, yang musim ini lebih sering dimainkan sebagai bek kiri, bisa digeser ke sisi kanan. Alejandro Balde juga menjadi pilihan lain yang tersedia.
Namun, masalah Barcelona tidak berhenti di posisi bek kanan. Cedera García membuat opsi di jantung pertahanan semakin terbatas. Andreas Christensen sebelumnya juga harus menepi karena mengalami masalah pada paha.
Dengan kondisi tersebut, Pau Cubarsi dan Gerard Martín menjadi satu-satunya bek tengah yang tersedia dalam skuad menjelang pertandingan melawan juara Eropa tersebut.
Flick sebenarnya masih memiliki kemungkinan untuk menggeser pemain dari posisi lain. Rodri dan Frenkie de Jong pernah bermain sebagai bek tengah, sementara De Jong baru kembali berlatih pekan lalu.
Flick pun mengonfirmasi bahwa gelandang asal Belanda itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi lini belakang jika dibutuhkan.
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