Rodri Senang Cetak Gol Perdana, Barcelona Kalahkan Real Betis di Liga Spanyol!

JawaPos.com - Rodri merasa senang setelah mencetak gol debut bersama Barcelona saat mengalahkan Real Betis di Liga Spanyol.

Laga pekan kesembilan itu berakhir dengan skor 5-2 dimainkan Estadio de la Cartuja, Sabtu (17/10).

Menang dari Real Betis disambut dengan rasa gembira karena tim tuan rumah sedang dalam performa terbaiknya.

Rodri juga senang dengan gol debutnya pada menit ke-41 yang membuat Barcelona membalikkan keunggulan.

Meskipun menang dan unggul dalam menyerang, Rodri tetap merasa Barcelona punya kekurangan di sisi pertahanan.

Menurut gelandang timnas Spanyol itu, kebobolan dua gol tetap menjadi evaluasi untuk meningkatkan performa tim di laga berikutnya.

"Saya sangat senang dengan kemenangan ini karena ini adalah salah satu stadion tersulit di liga dan karena Betis sedang dalam performa bagus dan memainkan pertandingan yang hebat," ujar Rodri.

"Saya juga senang dengan gol saya, yang memberi kami ketenangan pikiran ketika keadaan sedang buruk," sambung dia.