Manuel Pellegrini Kecam Kinerja Wasit, Real Betis Merasa Dirugikan Kontra Barcelona

JawaPos.com - Manuel Pellegrini tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Real Betis kalah 2-5 dari Barcelona di LaLiga pada Sabtu. Pelatih asal Chile itu menilai sejumlah keputusan wasit merugikan timnya dan memengaruhi jalannya pertandingan.

Pellegrini secara khusus menyoroti gol Giovani Lo Celso yang dianulir, dugaan pelanggaran Fermin Lopez sebelum gol ketiga Barcelona, serta kartu merah yang diterima Facundo Bernal.

Kekalahan tersebut juga mengakhiri catatan Betis yang belum pernah kalah di kandang musim ini. Padahal, mereka sempat menjaga pertandingan tetap ketat sebelum insiden kartu merah membuat situasi semakin sulit.

"Perasaan tak berdaya," kata Pellegrini kepada DAZN ketika ditanya tentang pendapatnya setelah kekalahan di La Cartuja.

"Skor akhir tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Ada serangkaian keputusan yang tidak dapat dipahami dan dijelaskan. Kami bermain dengan 10 pemain dan gol kami dianulir... Itu tidak masuk akal."

Pellegrini Pertanyakan Gol Lo Celso yang Dianulir Salah satu keputusan yang paling membuat Pellegrini kecewa adalah dianulirnya gol Lo Celso menjelang jeda babak pertama.

Tendangan jarak jauh Lo Celso sempat membuat skor menjadi 2-2. Gol tersebut tampaknya akan mengembalikan Betis ke dalam pertandingan setelah Barcelona unggul melalui Yamal dan Rodri, sementara Valentín Gómez sempat mencetak gol penyama kedudukan.

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Namun, setelah peninjauan VAR yang berlangsung cukup lama, gol Lo Celso dibatalkan karena handball yang dilakukan Cucho Hernández sebelum bola masuk ke gawang.