Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.17 WIB

Manuel Pellegrini Kecam Kinerja Wasit, Real Betis Merasa Dirugikan Kontra Barcelona

Manuel Pellegrini melontarkan kritik keras terhadap wasit setelah Real Betis kalah 2-5 dari Barcelona. Sang pelatih menyoroti gol yang dianulir, dugaan pelanggaran sebelum gol Barça, dan kartu merah Facundo Bernal. (Instagram/@barcelonaromania_) - Image

Manuel Pellegrini melontarkan kritik keras terhadap wasit setelah Real Betis kalah 2-5 dari Barcelona. Sang pelatih menyoroti gol yang dianulir, dugaan pelanggaran sebelum gol Barça, dan kartu merah Facundo Bernal. (Instagram/@barcelonaromania_)

JawaPos.com - Manuel Pellegrini tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Real Betis kalah 2-5 dari Barcelona di LaLiga pada Sabtu. Pelatih asal Chile itu menilai sejumlah keputusan wasit merugikan timnya dan memengaruhi jalannya pertandingan.

Pellegrini secara khusus menyoroti gol Giovani Lo Celso yang dianulir, dugaan pelanggaran Fermin Lopez sebelum gol ketiga Barcelona, serta kartu merah yang diterima Facundo Bernal.

Kekalahan tersebut juga mengakhiri catatan Betis yang belum pernah kalah di kandang musim ini. Padahal, mereka sempat menjaga pertandingan tetap ketat sebelum insiden kartu merah membuat situasi semakin sulit.

"Perasaan tak berdaya," kata Pellegrini kepada DAZN ketika ditanya tentang pendapatnya setelah kekalahan di La Cartuja.

"Skor akhir tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Ada serangkaian keputusan yang tidak dapat dipahami dan dijelaskan. Kami bermain dengan 10 pemain dan gol kami dianulir... Itu tidak masuk akal."

Pellegrini Pertanyakan Gol Lo Celso yang Dianulir

Salah satu keputusan yang paling membuat Pellegrini kecewa adalah dianulirnya gol Lo Celso menjelang jeda babak pertama.

Tendangan jarak jauh Lo Celso sempat membuat skor menjadi 2-2. Gol tersebut tampaknya akan mengembalikan Betis ke dalam pertandingan setelah Barcelona unggul melalui Yamal dan Rodri, sementara Valentín Gómez sempat mencetak gol penyama kedudukan.

Namun, setelah peninjauan VAR yang berlangsung cukup lama, gol Lo Celso dibatalkan karena handball yang dilakukan Cucho Hernández sebelum bola masuk ke gawang.

Melansir ESPN, Pellegrini menilai insiden tersebut tidak seharusnya membuat gol dianulir. Menurutnya, Hernández mengontrol bola menggunakan dada dan tangannya terkena bola setelah mendapat dorongan dari pemain Barcelona.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rodri Senang Cetak Gol Perdana, Barcelona Kalahkan Real Betis di Liga Spanyol! - Image
Sepak Bola Dunia

Rodri Senang Cetak Gol Perdana, Barcelona Kalahkan Real Betis di Liga Spanyol!

Senin, 19 Oktober 2026 | 06.45 WIB

Raphinha Akui Sempat Ingin Pergi dari Barcelona Sebelum Hansi Flick Meyakinkannya Bertahan - Image
Sepak Bola Dunia

Raphinha Akui Sempat Ingin Pergi dari Barcelona Sebelum Hansi Flick Meyakinkannya Bertahan

Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.10 WIB

Barcelona dan Real Madrid Alami Kenaikan Nilai Transfer yang Berbeda dalam Laporan 5 Tahun Terakhir - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona dan Real Madrid Alami Kenaikan Nilai Transfer yang Berbeda dalam Laporan 5 Tahun Terakhir

Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore