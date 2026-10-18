Barcelona dan Real Madrid Alami Kenaikan Nilai Transfer yang Berbeda dalam Laporan 5 Tahun Terakhir

Lamine Yamal dan Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona mencatat peningkatan nilai transfer pemain sebesar EUR 116 juta atau sekitar Rp2,23 triliun dalam lima tahun terakhir.
Sedangkan Real Madrid mengalami kenaikan jauh lebih besar, yakni EUR 526 juta atau sekitar Rp10,11 triliun, menurut laporan CIES Football Observatory.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (18/10), Studi tersebut menghitung perubahan nilai pemain yang direkrut selama lima tahun terakhir dengan mempertimbangkan biaya transfer, hasil penjualan pemain, serta estimasi nilai terkini pemain yang masih bertahan di klub, tanpa memasukkan pemain akademi muda.
Bagi Real Madrid, dari total kenaikan nilai sebesar EUR 526 juta, sekitar EUR 27 juta atau Rp519 miliar berasal dari keuntungan pemain yang telah meninggalkan klub, sementara sisanya merupakan kenaikan nilai pemain yang masih terdaftar dalam skuad.
Kylian Mbappé dan Arda Güler menjadi kontributor penting dalam peningkatan tersebut, dengan nilai pasar Mbappé diperkirakan melampaui EUR 160 juta atau sekitar Rp3,07 triliun, sedangkan Güler yang direkrut seharga EUR 30 juta atau Rp576 miliar kini bernilai sekitar EUR 125 juta atau Rp2,40 triliun.
Sementara itu, Barcelona mencatat kerugian bersih sebesar EUR 64 juta atau sekitar Rp1,23 triliun dari aktivitas jual beli pemain, tetapi nilai pemain yang masih bertahan di klub meningkat sebesar EUR 180 juta atau sekitar Rp3,46 triliun.
Di antara klub-klub Eropa lainnya, Eintracht Frankfurt membukukan kenaikan nilai terbesar sebesar EUR 527 juta atau sekitar Rp10,13 triliun, disusul Paris Saint-Germain EUR 490 juta atau Rp9,41 triliun, Benfica sebesar EUR 488 juta atau Rp9,37 triliun, dan Manchester City sebesar EUR 447 juta atau Rp8,58 triliun.
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Jawa Pos
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