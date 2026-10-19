Andoni Iraola Kritik VAR dan Ungkap Kekhawatiran Cedera Dua Bintang Liverpool

Andoni Iraola mempertanyakan keputusan VAR yang membatalkan penalti Liverpool saat menang 2-1 atas Brentford. Ia juga mengkhawatirkan kondisi Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong yang mengalami cedera. (Instagram/@liverpoolfc)
JawaPos.com - Liverpool berhasil mencatat kemenangan penting saat bertandang ke markas Brentford. The Reds menang 2-1 dan menjadi tim pertama yang mengalahkan Brentford musim ini, tetapi pertandingan tersebut menyisakan sejumlah persoalan.
Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mempertanyakan keputusan VAR yang membatalkan penalti timnya pada babak pertama. Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong yang harus meninggalkan lapangan akibat cedera.
Brentford sendiri menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain setelah Yehor Yarmoliuk dan Vitaly Janelt menerima kartu merah.
Brentford sempat unggul lebih dahulu melalui Keane Lewis-Potter pada menit ke-44. Namun, tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain sebelum babak pertama berakhir setelah Yarmoliuk diusir keluar lapangan karena menanduk Jérémy Jacquet.
Liverpool sebenarnya mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan lebih cepat melalui titik penalti. Wasit awalnya memberikan hadiah penalti setelah Dango Ouattara menjatuhkan Alexis Mac Allister di kotak terlarang.
Namun, setelah meninjau tayangan ulang, VAR membatalkan keputusan tersebut karena Ouattara terlihat menyentuh bola terlebih dahulu.
Melansir ESPN, Iraola menilai keputusan itu seharusnya tidak perlu diubah. Ia merasa kontak Ouattara dengan bola sudah cukup menjadi alasan bagi VAR untuk tidak ikut campur tangan.
"Mereka adalah tim yang sangat bagus, jadi meraih tiga poin di sini sangat berharga," kata Iraola. "Situasi penalti – saya rasa itu bukan penalti. Saya rasa VAR tidak perlu campur tangan karena ada sentuhan yang jelas setelahnya."
Iraola juga membandingkan insiden tersebut dengan situasi serupa yang melibatkan Nottingham Forest pada awal musim. Menurutnya, penjelasan yang diberikan setelah pertandingan Forest seharusnya menjadi acuan dalam mengambil keputusan kali ini.
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Jawa Pos
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