Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 20 Oktober 2026 | 05.05 WIB

Andoni Iraola Kritik VAR dan Ungkap Kekhawatiran Cedera Dua Bintang Liverpool

Andoni Iraola mempertanyakan keputusan VAR yang membatalkan penalti Liverpool saat menang 2-1 atas Brentford. Ia juga mengkhawatirkan kondisi Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong yang mengalami cedera. (Instagram/@liverpoolfc) - Image

Andoni Iraola mempertanyakan keputusan VAR yang membatalkan penalti Liverpool saat menang 2-1 atas Brentford. Ia juga mengkhawatirkan kondisi Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong yang mengalami cedera. (Instagram/@liverpoolfc)

JawaPos.com - Liverpool berhasil mencatat kemenangan penting saat bertandang ke markas Brentford. The Reds menang 2-1 dan menjadi tim pertama yang mengalahkan Brentford musim ini, tetapi pertandingan tersebut menyisakan sejumlah persoalan.

Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mempertanyakan keputusan VAR yang membatalkan penalti timnya pada babak pertama. Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong yang harus meninggalkan lapangan akibat cedera.

Brentford sendiri menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain setelah Yehor Yarmoliuk dan Vitaly Janelt menerima kartu merah.

Iraola Pertanyakan Keputusan VAR

Brentford sempat unggul lebih dahulu melalui Keane Lewis-Potter pada menit ke-44. Namun, tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain sebelum babak pertama berakhir setelah Yarmoliuk diusir keluar lapangan karena menanduk Jérémy Jacquet.

Liverpool sebenarnya mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan lebih cepat melalui titik penalti. Wasit awalnya memberikan hadiah penalti setelah Dango Ouattara menjatuhkan Alexis Mac Allister di kotak terlarang.

Namun, setelah meninjau tayangan ulang, VAR membatalkan keputusan tersebut karena Ouattara terlihat menyentuh bola terlebih dahulu.

Melansir ESPN, Iraola menilai keputusan itu seharusnya tidak perlu diubah. Ia merasa kontak Ouattara dengan bola sudah cukup menjadi alasan bagi VAR untuk tidak ikut campur tangan.

"Mereka adalah tim yang sangat bagus, jadi meraih tiga poin di sini sangat berharga," kata Iraola. "Situasi penalti – saya rasa itu bukan penalti. Saya rasa VAR tidak perlu campur tangan karena ada sentuhan yang jelas setelahnya."

Iraola juga membandingkan insiden tersebut dengan situasi serupa yang melibatkan Nottingham Forest pada awal musim. Menurutnya, penjelasan yang diberikan setelah pertandingan Forest seharusnya menjadi acuan dalam mengambil keputusan kali ini.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenangan Sulit Liverpool, Isak Jadi Penentu di Brentford! - Image
Sepak Bola Dunia

Kemenangan Sulit Liverpool, Isak Jadi Penentu di Brentford!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 19.21 WIB

Brentford Dapat Dua Kartu Merah, Alexander Isak Bantu Liverpool Kunci Kemenangan 2-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Brentford Dapat Dua Kartu Merah, Alexander Isak Bantu Liverpool Kunci Kemenangan 2-1

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15.26 WIB

Prediksi Skor Brentford vs Liverpool: The Reds Terancam Gagal Menang Lagi Waspada Rekor Buruk - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Brentford vs Liverpool: The Reds Terancam Gagal Menang Lagi Waspada Rekor Buruk

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore