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Aprillia JP
Minggu, 18 Oktober 2026 | 15.26 WIB

Brentford Dapat Dua Kartu Merah, Alexander Isak Bantu Liverpool Kunci Kemenangan 2-1

Liverpool menang 2-1 atas Brentford di Premier League. (@liverpoolfc/Instagram). - Image

Liverpool menang 2-1 atas Brentford di Premier League. (@liverpoolfc/Instagram).

JawaPos.com - Liverpool berhasil amankan kemenangan 2-1 atas Brentford pada Sabtu (17/10) setelah kalah 0-3 dari Manchester City pada pekan lalu. Kemenangan di markas Brentford itu diraih pada babak kedua setelah The Reds sempat tertinggal lebih dulu.

Pada babak pertama, Bradley Barcola sebenarnya memperoleh peluang besar setelah berhasil memotong upaya sundulan Vitaly Janelt. Barcola lalu berlari menuju gawang dan berhadapan dengan kiper Brentford yang berusaha mempersempit ruang tembak. Namun, penyelesaian Barcola justru melambung melewati kiper sebelum bola melebar dari sasaran.

Keane Lewis-Potter justru berhasil membawa Brentford unggul lebih dulu pada menit ke-44. Namun, situasi pertandingan berubah menjelang jeda setelah Yehor Yarmoliuk mendapat kartu merah akibat mencoba melakukan sundulan ke arah lawan. Keunggulan jumlah pemain itu pun dimanfaatkan Liverpool untuk meningkatkan tekanan dan mencetak dua gol di babak kedua.

Victor Munoz dan Alexander Isak menjadi pencetak gol bagi Liverpool pada menit ke-62 dan ke-70. Gol-gol tersebut memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin sekaligus menjaga momentum kebangkitan setelah hasil mengecewakan pada pekan sebelumnya.

Situasi Brentford semakin memburuk pada masa tambahan waktu babak kedua ketika Vitaly Janelt menerima kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Tuan rumah pun menuntaskan pertandingan dengan hanya sembilan pemain.

Usai pertandingan, Alexander Isak mengaku puas dengan kemenangan yang diraih timnya. “Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Ini stadion yang sulit dan Brentford merupakan tim yang sulit dihadapi, terutama ketika bermain di kandang mereka. Kami tahu pertandingan akan berlangsung cukup ketat dan penuh duel, sehingga yang terpenting adalah mampu keluar sebagai pemenang,” ujar Isak.

Kemenangan atas Brentford menjadi hasil penting bagi Liverpool untuk kembali membangun kepercayaan diri setelah kekalahan dari Manchester City. Namun, Isak menegaskan bahwa timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan.

“Saya pikir masih banyak hal yang harus diperbaiki. Kami terus mengambil langkah maju dan mendapatkan poin dalam prosesnya, yang merupakan hal penting. Ini tempat yang sulit untuk dikunjungi, jadi meraih tiga poin merupakan hasil yang sangat bagus,” kata Isak dikutip dari Reuters.

Liverpool saat ini naik ke posisi kelima klasemen sementara Premier League dengan 12 poin dan sembilan gol. Sementara itu, Brentford turun ke posisi keenam dengan 10 poin. Selanjutnya, Liverpool akan menjamu Villarreal di Liga Champions pada Rabu (21/10), sedangkan Brentford akan melawan Hull City di Premier League pada 25 Oktober.

Editor: Banu Adikara
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