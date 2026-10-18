Kemenangan Sulit Liverpool, Isak Jadi Penentu di Brentford!

JawaPos.com - Alexander Isak berhasil mencetak gol dalam kemenangan Liverpool melawan Brentford di pekan ketujuh Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Brentford Community Stadium, Sabtu (17/10/2026).
Melawan Brentford diakui Alexander Isak menjadi laga yang sulit bagi Liverpool. Dia sudah memprediksi laga akan berlangsung sengit.
"Sangat senang dengan kemenangan ini. Ini lapangan yang sulit, ini tim yang sulit untuk dihadapi, terutama saat bermain tandang. Kami tahu ini akan menjadi pertarungan, pertandingan yang agak sengit, dan penting untuk keluar sebagai pemenang dalam pertandingan seperti ini," kata Alexander Isak yang dikutip laman resmi Liverpool, Minggu (18/10/2026).
Banyak perbaikan yang harus dilakukan Liverpool setelah meraih kemenangan. Namun, saat ini para pemain ingin menikmati tiga poin dari laga melawan Brentford.
"Saya rasa masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi kami terus maju dan jelas kami berhasil meraih poin di sepanjang jalan, yang penting. Ini tempat yang sulit untuk didatangi, jadi tiga poin benar-benar bagus," ujar Isak.
Gol Isak dicetak menit ke-70 dan menjadi penentu kemenangan Liverpool. Penyerang timnas Swedia tersebut menceritakan bahwa dirinya sangat fokus untuk mencetak gol tersebut.
"Ini lebih tentang konsentrasi karena saya tidak memiliki banyak peluang. Saya seperti menunggu momen saya dan itulah momennya. Jadi, saya hanya mencoba mengontrol bola dan menyelesaikannya secepat mungkin. Untungnya, bola masuk," jelas pemain berusia 27 tahun tersebut.
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Brentford bermain dengan sepuluh pemain di menit ke-45+8. Sejak saat itu, laga menjadi sulit dan beruntung Isak bisa mencetak gol.
"Saya rasa memang seperti itu, terutama dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Ketika mereka bermain dengan sepuluh pemain, tentu saja mereka akan lebih melindungi gawang mereka, sehingga tidak banyak ruang untuk bermain. Kamu harus siap ketika kesempatan itu muncul," pungkas Alexander Isak.
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