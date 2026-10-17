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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Brentford vs Liverpool: The Reds Terancam Gagal Menang Lagi Waspada Rekor Buruk

Liverpool menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Brentford di Gtech Community Stadium pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. (Liverpool) - Image

Liverpool menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Brentford di Gtech Community Stadium pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. (Liverpool)

JawaPos.com — Liverpool menghadapi ujian berat ketika bertandang ke markas Brentford pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 21.00 WIB.

The Reds memburu kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi tuan rumah datang dengan modal enam pertandingan tanpa kekalahan dan rekor kandang yang mengesankan.

Pertandingan Brentford vs Liverpool diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen sementara Premier League.

Brentford menempati peringkat keempat, sedangkan Liverpool berada di posisi kesembilan setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Manchester City.

Mengapa Brentford Bisa Menyulitkan Liverpool?

Brentford menjadi salah satu dari tiga tim Premier League yang belum terkalahkan dalam enam pertandingan pembuka musim ini, bersama Manchester City dan Everton.

Catatan tersebut merupakan awal musim terbaik The Bees sejak kompetisi 2006/2007 ketika mereka masih bermain di kasta ketiga sepak bola Inggris.

Pasukan Keith Andrews mengumpulkan dua kemenangan dan empat hasil imbang sepanjang enam pertandingan pertama Premier League musim ini.

Konsistensi tersebut membuat Brentford menjadi pesaing serius dalam perebutan tiket kompetisi Eropa.

Pada pertandingan terakhir, Brentford berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa.

Editor: Banu Adikara
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