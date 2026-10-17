Prediksi Skor Brentford vs Liverpool: The Reds Terancam Gagal Menang Lagi Waspada Rekor Buruk

Liverpool menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Brentford di Gtech Community Stadium pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. (Liverpool)
JawaPos.com — Liverpool menghadapi ujian berat ketika bertandang ke markas Brentford pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 21.00 WIB.
The Reds memburu kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi tuan rumah datang dengan modal enam pertandingan tanpa kekalahan dan rekor kandang yang mengesankan.
Pertandingan Brentford vs Liverpool diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen sementara Premier League.
Brentford menempati peringkat keempat, sedangkan Liverpool berada di posisi kesembilan setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Manchester City.
Brentford menjadi salah satu dari tiga tim Premier League yang belum terkalahkan dalam enam pertandingan pembuka musim ini, bersama Manchester City dan Everton.
Catatan tersebut merupakan awal musim terbaik The Bees sejak kompetisi 2006/2007 ketika mereka masih bermain di kasta ketiga sepak bola Inggris.
Pasukan Keith Andrews mengumpulkan dua kemenangan dan empat hasil imbang sepanjang enam pertandingan pertama Premier League musim ini.
Konsistensi tersebut membuat Brentford menjadi pesaing serius dalam perebutan tiket kompetisi Eropa.
Pada pertandingan terakhir, Brentford berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022