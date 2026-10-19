Kalah Lawan Hoffenheim, Kevin Diks Kurang Puas dengan Permainan Borussia Monchengladbach

JawaPos.com - Kevin Diks kurang puas dengan permainan Borussia Monchengladbach setelah kalah melawan Hoffenheim di Liga Jerman pekan enam. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Borussia Park, Minggu (18/10/2026).

Setelah kalah dari Hoffenheim, membuat Borussia Monchengladbach tidak pernah menang dalam enam laga berturut-turut. Sebagai pemain, Kevin Diks mengakui bahwa permainan timnya tidak bagus.

"Kalah enam pertandingan berturut-turut itu berat, dan sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang salah hari ini begitu cepat setelah peluit akhir dibunyikan. Apa pun alasannya, kami memang tidak cukup bagus," kata Kevin Diks yang dikutip dari laman resmi Borussia Monchengladbach, Senin (19/10/2026).

Bek Timnas Indonesia tersebut merasa Monchengladbach punya harapan untuk menang setelah menyamakan kedudukan menit ke-49 yang dicetak Wael Mohya. Meski akhirnya kalah, Diks memastikan para pemain bekerja keras untuk meraih kemenangan di laga selanjutnya.

"Kami merasa positif setelah menyamakan kedudukan menjadi 1-1, hanya untuk tertinggal lagi hampir seketika. Kami harus tetap bersatu karena kami sedang melewati masa sulit. Kami perlu bekerja keras sepanjang minggu dan akhirnya mendapatkan beberapa poin di papan skor akhir pekan depan," pungkas Kevin Diks.

Pada laga melawan Hoffenheim, Diks menjadi kapten. Dia bermain 90 menit dengan melakukan 88 sentuhan bola.

Secara statistik permainan, Diks menampilkan permainan tangguh di lini belakang. Melansir Fotmob, bek berusia 30 tahun tersebut mencatatkan 12 aksi bertahan dengan melakukan 10 sapuan, satu tekel, dan satu intersepsi.