Prediksi Skor Monchengladbach vs Hoffenheim: Kevin Diks Starter, Die Fohlen Raih Kemenangan Perdana

Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks. (Dok. Kevin Diks)
JawaPos.com - Borussia Monchengladbach akan menghadapi Hoffenheim dalam lanjutan Liga Jerman 2026/2027. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk bangkit dari keterpurukan.
Borussia Monchengladbach bakal menjamu Hoffenheim di Borussia Park, Minggu (18/10) pukul 22.30 WIB. Meski bermain di kandang, Die Fohlen -julukan Borussia Monchengladbach- memasuki laga tersebut dengan tekanan besar.
Pasalnya, Kevin Diks dan kawan-kawan belum mencatatkan satu pun poin dalam lima awal musim ini. Borussia Monchengladbach selalu menelan kekalahan sehingga membuat mereka menjadi juru kunci Liga Jerman 2026/2027.
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Kondisi lini pertahanan menjadi salah satu pekerjaan rumah utama bagi tuan rumah. Borussia Gladbach telah kebobolan 18 gol dalam lima pertandingan liga, sementara selisih gol mereka mencapai minus 11.
Kehadiran Alexander Blessin sebagai pengganti Eugen Polanski belum langsung memberikan perubahan hasil. Dalam pertandingan debutnya, Blessin harus melihat Borussia Monchengladbah kalah 1-2 dari FC Koln pada 11 Oktober 2026.
Catatan kandang juga belum berpihak kepada Borussia Monchengladbach. Mereka menelan kekalahan dalam dua pertandingan di Borussia Park musim ini, dari Elversberg dan Mainz.
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Sementara itu, Hoffenheim juga datang dengan kondisi yang belum ideal. Tim asuhan Christian Ilzer menempati posisi ke-17 dengan koleksi tiga poin dan telah menelan empat kekalahan dari lima pertandingan Liga Jerman musim ini.
Hoffenheim juga sedang berada dalam tren negatif setelah kalah dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dalam tiga kekalahan terbaru, mereka selalu kebobolan tiga gol, sehingga masalah pertahanan juga menjadi perhatian menjelang lawatan ke Borussia Park.
Meski demikian, Hoffenheim memiliki modal dari produktivitas gol yang lebih baik dibandingkan tuan rumah. Mereka telah mencetak sembilan gol di Bundesliga musim ini, dua gol lebih banyak daripada Borussia Monchengladbach.
Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, merupakan salah satu pilar penting pada lini pertahanan Borussia Monchengladbach. Bek berusia 30 tahun itu belum pernah absen pada musim ini.
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