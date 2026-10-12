Kapten Kevin Diks Tampil Solid, Gladbach Kalah 1-2 di Derby Rhine

JawaPos.com - Kevin Diks tampil sebagai starter saat Borussia Monchengladbach kalah 1-2 dari FC Koln pada pekan kelima Liga Jerman 2026/2027. Kekalahan dalam Derby Rhine di RheinEnergieStadion, Minggu (11/10), membuat Gladbach masih terpuruk di dasar klasemen tanpa meraih satu pun poin.

Bek Timnas Indonesia tersebut mengisi lini pertahanan bersama Daiki Hashioka dan Jan Leszczynski. Meski Gladbach kembali menelan kekalahan, Diks turut berperan dalam upaya tim menjaga pertahanan sepanjang pertandingan.

Berdasarkan statistik FotMob yang dikutip dalam materi pertandingan, Diks mencatatkan sejumlah aksi bertahan, termasuk empat tekel dan satu intersepsi. Ia juga melepaskan enam umpan panjang yang seluruhnya tepat sasaran, menunjukkan kontribusinya dalam membantu distribusi bola dari lini belakang.

Hasil Derby Rhine tersebut menjadi pukulan bagi Gladbach yang sedang berusaha bangkit. Koln membuka keunggulan melalui Isak Johannesson pada menit ke-26 sebelum Joe Scally menyamakan kedudukan pada menit ke-39.

Tuan rumah akhirnya memastikan kemenangan melalui gol Said El Mala pada menit ke-67. Gladbach berusaha mencari gol penyeimbang hingga pertandingan berakhir, tetapi gagal menghindari kekalahan.

Pelatih Gladbach, Alexander Blessin, mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain sudah menunjukkan perjuangan dan organisasi permainan yang baik selama sebagian besar pertandingan.

"Tentu saja kami semua tidak senang kalah dalam derbi ini. Kami datang ke sini dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini, tetapi saya tidak bisa terlalu mengkritik para pemain. Mereka memberikan segalanya selama 90 menit dan terorganisir dengan baik untuk sebagian besar waktu. Bahkan kebobolan gol pembuka tidak membuat kami kehilangan ritme permainan," kata Blessin, dikutip dari laman resmi Borussia Monchengladbach, Senin (12/10).

Blessin juga menilai timnya memiliki peluang untuk membawa pulang hasil imbang. Namun, ia menyoroti periode setelah jeda ketika Gladbach dinilai terlalu pasif hingga akhirnya kebobolan gol penentu.

"Kami tetap berpegang pada rencana kami dan pantas mendapatkan hasil imbang. Namun, setelah jeda, ada periode 15 menit di mana kami terlalu pasif. Dari sudut pandang saya, ada pelanggaran terhadap Daiki Hashioka dalam proses terciptanya gol kedua mereka," tuturnya.