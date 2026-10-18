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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.04 WIB

Prediksi Skor Gladbach vs Hoffenheim: Kevin Diks Diandalkan, Tamu Bisa Menang

Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks. Mönchengladbach menghadapi Hoffenheim pada pekan keenam Bundesliga 2026/2027. Kevin Diks diprediksi tampil, skor akhir 1-2. (Dok. Kevin Diks) - Image

Bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks. Mönchengladbach menghadapi Hoffenheim pada pekan keenam Bundesliga 2026/2027. Kevin Diks diprediksi tampil, skor akhir 1-2. (Dok. Kevin Diks)

JawaPos.com - Borussia Mönchengladbach akan menghadapi Hoffenheim pada pekan keenam Bundesliga 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Borussia-Park, Minggu (18/10/2026) pukul 22.30 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Gladbach untuk mengakhiri periode sulit pada awal musim. Bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim.

Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks, diperkirakan menjadi salah satu pemain yang diandalkan Gladbach dalam pertandingan ini. Kondisinya dilaporkan cukup baik setelah tim pelatih mengatur beban latihannya dalam beberapa waktu terakhir.

Pelatih Gladbach, Alexander Blessin, memastikan Diks tersedia untuk menghadapi Hoffenheim. Kehadiran pemain berusia 29 tahun tersebut diharapkan bisa membantu memperkuat lini belakang tuan rumah yang masih membutuhkan banyak perbaikan.

Gladbach menghadapi pertandingan ini dengan tekanan cukup besar. Mereka belum berhasil mengamankan poin dalam lima pertandingan awal Bundesliga musim ini. Situasi tersebut membuat duel melawan Hoffenheim menjadi kesempatan untuk mulai membangun momentum positif.

Meski demikian, Gladbach tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Tim tuan rumah masih kehilangan sejumlah pemain akibat cedera, termasuk Tim Kleindienst, Fritz Fleck, dan Jan Leszczyński. Franck Honorat serta Ko Itakura juga belum siap untuk kembali bermain.

Kondisi ini membuat Blessin harus cermat menentukan komposisi pemain. Terutama di sektor pertahanan, Gladbach perlu menjaga koordinasi agar tidak mudah ditembus melalui serangan cepat lawan.

Kevin Diks berpotensi memainkan peran penting dalam skema tiga bek yang digunakan Gladbach. Kemampuannya membaca permainan dan menjaga area pertahanan bisa menjadi modal untuk meredam pergerakan para pemain Hoffenheim.

Namun, tugas Diks dan rekan-rekannya tidak akan mudah. Hoffenheim memiliki potensi serangan yang bisa merepotkan tuan rumah, khususnya ketika mendapatkan ruang untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang.

Tim tamu juga datang dengan kebutuhan untuk memperbaiki performa. Hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir membuat Hoffenheim harus segera menemukan konsistensi. Kekalahan setelah kebobolan tiga gol ketika menghadapi Besiktas di Liga Europa turut menjadi perhatian menjelang lawatan ke Borussia-Park.

Editor: Hendra
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