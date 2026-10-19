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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 02.31 WIB

Prediksi Skor Trabzonspor vs Besiktas: Duel Ketat, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

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Trabzonspor menjamu Besiktas dalam duel ketat Liga Super Turki. (Besiktas)

JawaPos.com - Trabzonspor akan menghadapi Besiktas dalam pertandingan Liga Super Turki yang diprediksi berlangsung ketat.

Kedua tim memiliki modal cukup baik, terutama dari produktivitas gol dan hasil pertandingan dalam beberapa pekan terakhir. Pertemuan ini pun berpotensi menghadirkan persaingan terbuka hingga menit akhir.

Berdasarkan analisis statistik, Trabzonspor sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Peluang tuan rumah mengamankan tiga poin mencapai 39,16 persen. Sementara itu, Besiktas memiliki probabilitas kemenangan sebesar 38,38 persen. Kemungkinan pertandingan berakhir imbang berada di angka 22,46 persen.

Selisih peluang yang sangat tipis menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kesempatan hampir sama untuk memenangkan pertandingan.

Keuntungan bermain di kandang bisa menjadi modal penting bagi Trabzonspor, tetapi Besiktas datang dengan catatan hasil yang cukup meyakinkan.

Trabzonspor sebelumnya meraih kemenangan 3-0 atas Samsunspor pada 10 Oktober 2026.

Hasil tersebut menjadi bekal positif bagi mereka untuk menghadapi salah satu lawan yang memiliki kekuatan serangan cukup berbahaya.

Editor: Edi Yulianto
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