Prediksi Skor Trabzonspor vs KuPS: Mohamed Salah On Fire di UEFA Conference League

JawaPos.com - Trabzonspor diprediksi mampu mengatasi perlawanan KuPS pada laga pembuka UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini akan berlangsung di markas KuPS, Finlandia, Kamis (15/10/2026).

Mohamed Salah menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian dalam duel tersebut. Trabzonspor datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Tim asal Turki itu mencetak tujuh gol tanpa kebobolan dalam dua pertandingan terakhir. Catatan tersebut menunjukkan ketajaman lini serang sekaligus solidnya pertahanan mereka.

Salah turut memberikan warna baru bagi permainan Trabzonspor. Mantan pemain Liverpool itu bergabung dengan status bebas transfer pada musim panas lalu dan langsung memberikan kontribusi positif bagi tim barunya.

Salah telah mengoleksi tujuh gol di semua kompetisi musim ini. Selain produktif dalam mencetak gol, pemain berusia 34 tahun tersebut juga mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya.

Salah satu penampilan terbaiknya terjadi ketika Trabzonspor mengalahkan Galatasaray dengan skor 4-0 di ajang Super Lig bulan lalu. Dalam pertandingan tersebut, Salah mencetak hat-trick dan menunjukkan kemampuannya menjadi pembeda.

Pada pertandingan terakhir melawan Samsunspor, Trabzonspor kembali meraih kemenangan dengan skor 3-0. Ernest Muci, Chibuike Nwaiwu, dan Franculino Dju masing-masing menyumbangkan satu gol pada babak pertama.

Trabzonspor bahkan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-43 setelah Melih Kabasakal mendapat kartu merah. Meski kehilangan satu pemain, mereka tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Salah juga berkontribusi melalui satu assist.

Hasil positif itu menjadi modal penting sebelum menghadapi KuPS. Trabzonspor saat ini berada di peringkat kelima klasemen Super Lig dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan, terpaut tiga poin dari Galatasaray yang memimpin persaingan.