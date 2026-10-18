Mohamed Salah Ukir Rekor Eropa Usai Cetak Gol dalam Kemenangan Trabzonspor di Conference League

Mohamed Salah (Bein Sports)
JawaPos.com – Mohamed Salah kembali menorehkan prestasi gemilang di Eropa setelah mencetak satu gol dan menyumbangkan satu assist dalam kemenangan Trabzonspor 4-2 atas KuPS pada ajang UEFA Conference League.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (18/10), Penampilan tersebut menjadi semakin istimewa karena Salah untuk pertama kalinya mengenakan ban kapten Trabzonspor dan langsung memberikan kontribusi penting bagi kemenangan timnya.
Pemain asal Mesir itu kini tercatat sebagai satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol sekaligus memberikan assist dalam 13 pertandingan berbeda di kompetisi Eropa sejak musim 2017–2018.
Rekor tersebut menempatkan Salah di atas pemain-pemain lain dalam kategori kontribusi gol dan assist pada pertandingan Eropa yang sama selama periode tersebut.
Pesaing terdekatnya tercatat tertinggal empat pertandingan, menunjukkan konsistensi Salah dalam memberikan kontribusi ofensif, baik sebagai pencetak gol maupun kreator peluang.
Kemampuan Salah menyelesaikan serangan sekaligus menciptakan kesempatan bagi rekan setim menjadi salah satu faktor yang memperkuat reputasinya sebagai pemain menyerang produktif di kompetisi Eropa.
Kemenangan 4-2 atas KuPS di Finlandia pun menjadi panggung bagi Salah untuk kembali memperlihatkan pengaruhnya dalam perjalanan karier bersama Trabzonspor.
Salah memberikan assist sebelum mencetak gol pada menit ke-44, sehingga terlibat langsung dalam dua gol timnya sebelum pertandingan memasuki menit ke-60.
Pencapaian tersebut menambah catatan impresif Salah di kompetisi Eropa sekaligus menegaskan kemampuannya berkontribusi melalui gol dan assist dalam satu pertandingan.
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