Prediksi Skor Parma vs Torino: Gilardino Bidik Kemenangan Perdana

Parma akan menjamu Torino di pekan ketujuh Serie A 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Parma akan menjamu Torino pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027 di Stadion Ennio Tardini, Selasa (20/10) pukul 01.45 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi pelatih Alberto Gilardino untuk meraih kemenangan pertamanya bersama Parma sekaligus memperbaiki performa tim yang belum konsisten sejak awal musim.
Parma membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Inter Milan pada pertandingan pertama Gilardino sebagai pelatih.
Di sisi lain, Torino datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah mengalahkan Udinese dengan skor 2-1.
Tim asuhan Ignazio Abate itu berpeluang melanjutkan tren positif sekaligus mencatatkan dua kemenangan beruntun di kompetisi kasta tertinggi Italia.
Bagi Parma, bermain di kandang sendiri seharusnya menjadi keuntungan.
Namun, dukungan suporter perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas permainan jika mereka ingin mengamankan tiga poin.
Gilardino perlu menemukan keseimbangan antara membangun serangan dan menjaga kedisiplinan pertahanan.
Laga melawan Torino akan menjadi ujian penting untuk melihat sejauh mana Parma mampu merespons kekalahan dari Inter.
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Jawa Pos
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