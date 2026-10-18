Inter Milan Gebuk Bologna 3-1, Kokohkan Posisi di Pucuk Liga Italia

JawaPos.com - Inter Milan memperkuat posisinya di puncak klasemen Liga Italia 2026/27 setelah mengalahkan Bologna dengan skor 3-1 dalam giornata ketujuh Liga Italia 2026/27 di Giuseppe Meazza pada Minggu dini hari WIB.

Inter tertinggal akibat gol Tomaso Pobega pada menit ke-10. Marcus Thuram kemudian menyamakan kedudukan menjelang turun minum sebelum memastikan kemenangan melalui gol Carlos Augusto dan Ange-Yoan Bonny.

Tambahan tiga poin membuat Inter memimpin klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 19 poin dari tujuh pertandingan. Mereka unggul tiga angka atas Lazio yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, Bologna tertahan di peringkat ke-14 dengan lima poin, demikian laman resmi legaseriea.

Bologna mengejutkan tuan rumah dengan membuka keunggulan pada menit ke-10. Gol bermula ketika Pobega merebut bola dari penguasaan Luis Henrique.

Pobega kemudian melewati kawalan tiga pemain Inter saat memasuki kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke pojok kanan gawang. Josep Martinez gagal menghalau bola dan Bologna unggul 1-0.

Inter merespons dengan meningkatkan tekanan untuk segera menyamakan kedudukan. Namun, sejumlah peluang yang mereka ciptakan belum membuahkan hasil.

Bologna justru hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Pobega melihat Martinez keluar dari posisinya, lalu mencoba melepaskan bola lambung ke arah gawang yang ditinggalkan kiper Inter tersebut. Hanya saja, bola membentur tiang.

Inter akhirnya menyamakan skor pada menit ke-44. Nicolo Barella mengirimkan umpan tarik ke dalam kotak penalti yang disambut Thuram dengan sontekan untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Pada masa injury time babak pertama, Inter kembali mengancam melalui tandukan Manuel Akanji. Martinez masih mampu menepis bola sehingga skor imbang bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Inter terus mengendalikan permainan dan berusaha mencari gol tambahan. Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-69 setelah Carlos Augusto mencetak gol tak lama setelah masuk ke lapangan.

Augusto berdiri bebas di tiang jauh untuk menyambut umpan tarik Piotr Zielinski. Penyelesaian tersebut membawa Inter berbalik unggul 2-1.

Inter kemudian memastikan kemenangan pada menit ke-83. Kali ini, Augusto berperan sebagai pemberi assist setelah merangsek dari sisi kiri dan mengirimkan umpan tarik ke tiang jauh.