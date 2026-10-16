Prediksi Skor Frosinone vs Sassuolo di Liga Italia: Jay Idzes Absen, Tuan Rumah Bisa Amankan 3 Poin

JawaPos.com - Frosinone akan menjamu Sassuolo pada pekan ketujuh Liga Italia Serie A 2026/2027 di Stadion Benito Stirpe, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil sekaligus mengamankan tambahan poin di tengah persaingan kompetisi. Frosinone membutuhkan respons positif setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Napoli pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, Sassuolo datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan AC Milan. Tim tamu berharap bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk meraih kemenangan tandang pertama mereka di Serie A musim ini.

Laga diperkirakan berjalan ketat karena kedua kesebelasan memiliki kepentingan yang sama.

Frosinone ingin memaksimalkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Sassuolo berusaha membuktikan bahwa mereka mampu tampil lebih konsisten ketika bermain di luar kandang.

Kekalahan dari Napoli menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Frosinone, Massimiliano Alvini.

Lini pertahanan timnya perlu tampil lebih disiplin agar tidak kembali memberikan banyak ruang kepada lawan.

Menghadapi Sassuolo, konsentrasi sejak menit awal akan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga peluang mendapatkan hasil maksimal.