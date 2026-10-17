Prediksi Skor AS Roma vs Genoa di Liga Italia: Giallorossi Punya Rekor Impresif di Olimpico

Donyell Malen merayakan selebrasi bersama rekannya di AS Roma setelah cetak gol ke gawang Lecce. (AS Roma) JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Genoa dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia, Minggu (18/10) pukul 01.45 WIB.

AS Roma datang ke laga tersebut setelah menelan kekalahan pahit 3-4 dari Real Madrid di fase Liga Champions 2026/2027. Namun, Giallorossi - julukan AS Roma - tak punya waktu untuk meratapi kekalahan menyakitkan tersebut karena sudah ditunggu oleh Genoa.

Kekalahan dari Real Madrid menjadi cambuk bagi AS Roma untuk kembali meraih hasil positif, sekaligus menjaga catatan positif di Liga Italia musim ini. Performa Giallorossi di kompetisi domestik sepanjang musim ini bisa dibilang cukup menjanjikan.

AS Roma membuka musim dengan empat kemenangan beruntun. Kemudian, pasukan Gian Piero Gasperini bermain imbang melawan Inter Milan dan Como, tetapi tetap mampu menjaga rekor tak terkalahkan di liga.

AS Roma juga memiliki catatan pertahanan yang cukup solid. Mereka telah membukukan empat clean sheet dan belum kebobolan pada babak pertama dalam pertandingan Serie A musim ini, sebuah modal penting untuk menghadapi Genoa yang masih mencari konsistensi.

Di kubu lawan, Genoa mulai menemukan kembali kepercayaan diri setelah mengakhiri rentetan 10 pertandingan tanpa kemenangan di Serie A. Tim asuhan Daniele De Rossi menaklukkan Fiorentina dengan skor 2-1 pada pekan lalu setelah mencetak dua gol dalam 15 menit pertama pertandingan.

Kemenangan tersebut menjadi bekal penting bagi Genoa untuk menghadapi AS Roma. De Rossi juga memiliki motivasi tersendiri karena pernah menangani Giallorossi pada Januari hingga September 2024, setelah sebelumnya menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pemain di klub ibu kota tersebut.