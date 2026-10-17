Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18.18 WIB

Prediksi Skor AS Roma vs Genoa di Liga Italia: Giallorossi Punya Rekor Impresif di Olimpico

Gambar utama - Image
Donyell Malen merayakan selebrasi bersama rekannya di AS Roma setelah cetak gol ke gawang Lecce. (AS Roma)

JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Genoa dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia, Minggu (18/10) pukul 01.45 WIB. 

AS Roma datang ke laga tersebut setelah menelan kekalahan pahit 3-4 dari Real Madrid di fase Liga Champions 2026/2027. Namun, Giallorossi - julukan AS Roma - tak punya waktu untuk meratapi kekalahan menyakitkan tersebut karena sudah ditunggu oleh Genoa. 

Kekalahan dari Real Madrid menjadi cambuk bagi AS Roma untuk kembali meraih hasil positif, sekaligus menjaga catatan positif di Liga Italia musim ini. Performa Giallorossi di kompetisi domestik sepanjang musim ini bisa dibilang cukup menjanjikan.

AS Roma membuka musim dengan empat kemenangan beruntun. Kemudian, pasukan Gian Piero Gasperini bermain imbang melawan Inter Milan dan Como, tetapi tetap mampu menjaga rekor tak terkalahkan di liga.

AS Roma juga memiliki catatan pertahanan yang cukup solid. Mereka telah membukukan empat clean sheet dan belum kebobolan pada babak pertama dalam pertandingan Serie A musim ini, sebuah modal penting untuk menghadapi Genoa yang masih mencari konsistensi.

Di kubu lawan, Genoa mulai menemukan kembali kepercayaan diri setelah mengakhiri rentetan 10 pertandingan tanpa kemenangan di Serie A. Tim asuhan Daniele De Rossi menaklukkan Fiorentina dengan skor 2-1 pada pekan lalu setelah mencetak dua gol dalam 15 menit pertama pertandingan.

Kemenangan tersebut menjadi bekal penting bagi Genoa untuk menghadapi AS Roma. De Rossi juga memiliki motivasi tersendiri karena pernah menangani Giallorossi pada Januari hingga September 2024, setelah sebelumnya menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pemain di klub ibu kota tersebut.

Catatan Kandang Impresif

AS Roma punya catatan kandang impresif di Liga Italia. Mereka belum menelan kekalahan kandang di Liga Italia selama lebih dari 10 bulan, tentu menjadi suntikan semangat bagi skuad Giallorossi.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Terungkap, Ini Kata-Kata Vinicius usai Diganti saat Real Madrid Comeback Lawan AS Roma - Image
Sepak Bola Dunia

Terungkap, Ini Kata-Kata Vinicius usai Diganti saat Real Madrid Comeback Lawan AS Roma

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.54 WIB

Vinícius Júnior Soroti Kontroversi Wasit Usai Real Madrid Taklukkan AS Roma 4-3 - Image
Sepak Bola Dunia

Vinícius Júnior Soroti Kontroversi Wasit Usai Real Madrid Taklukkan AS Roma 4-3

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.00 WIB

Cetak Gol Kemenangan ke Gawang AS Roma, Antonio Rudiger Kirim Pesan Haru - Image
Sepak Bola Dunia

Cetak Gol Kemenangan ke Gawang AS Roma, Antonio Rudiger Kirim Pesan Haru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.39 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore