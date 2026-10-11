Ditahan Imbang Tottenham, Michael Carrick Sebut Ejekan Suporter Manchester United Menyakitkan

JawaPos.com - Michael Carrick mengakui bahwa sorakan ejekan dari suporter di Old Trafford terasa menyakitkan setelah Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan buruk Setan Merah pada awal musim ini.

Perolehan enam poin dari enam pertandingan menjadi awal musim terburuk Manchester United dalam 40 tahun terakhir.

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Terakhir kali mereka mengumpulkan poin sesedikit itu pada fase yang sama terjadi pada 1986. Situasi tersebut memicu kekecewaan para pendukung.

Sorakan ejekan terdengar sepanjang pertandingan dan kembali menggema setelah peluit akhir dibunyikan.

Melansir ESPN, Carrick pun tidak menampik bahwa reaksi suporter tuan rumah sulit diterima.

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"Jelas, ini menyakitkan, Anda tahu, ini sangat menyakitkan," kata Carrick dalam konferensi pers pascapertandingan.

"Memang tidak menyenangkan untuk dilalui, tetapi terkadang Anda harus melewatinya. Begitulah adanya. Ini sebenarnya berasal dari niat baik, jadi saya memahaminya," imbuh dia.